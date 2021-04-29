Полимерные ковши для норий: преимущества, характеристики, варианты применения

Чаще всего в таких вертикальных элеваторах используются ковши норийные, выполненные из полимерных материалов. Они легкие и прочные, эластичные и удобные. За счет малой массы снижается нагрузка на всю норию, достигается экономия электроэнергии.

В отличие от металлических ковшей, в таких устройствах исключена возможность появления искры от трения, задевания ковша о другие детали. Пластиковые ковши не повреждают зерно. У них низкая адгезия (сцепление поверхностей), поэтому, практически, исключено и налипание зерна. Добавим к этому устойчивость к коррозии, электростатическую безопасность, нетоксичность и бесшумность работы, а также солидный температурный «зазор» работы – от минус 40 до плюс 60. Именно поэтому аграрии, предприятия, занимающиеся хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, отдают предпочтение полимерным норийным ковшам.

Подробнее о ТУ производства норийных ковшей, правилах, нюансах транспортировки и монтажа – на портале АГРОМАШ. Отметим, что не все ковши одинаковы, их способы изготовления, форма, параметры зависят от типа груза, режима работы, абразивности груза, температурных условий и формы норий. Металлические ковши могут быть сварными (сборными) и цельновытянутыми, но пластиковые – всегда литьевые. Применяются такие полимерные ковши не только в сельском хозяйстве, но и:

в пищевой промышленности (перемещение солода на пивзаводах, муки, чая, сахара, соли, любых сыпучих грузов),

в строительстве (цемент, песок),

в топливной сфере (уголь, торф, древесные гранулы).

Многоцелевые ковши, чаще всего, просты в установке. В комплектации от поставщика к ним идут специальные норийные болты и крепления. Дополнительную информацию можно получить на портале grain.su, в том числе по спецпредложениям и комплектующим к нориям.