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Полимерные ковши для норий: преимущества, характеристики, варианты применения

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 11:30 29.04.2021

Ни одно крупное зернохранилище или сельхозпредприятие по переработке зерновых, бобовых, производству комбикормов не обходится без норий – специальных ковшовых элеваторов. Их функционал – транспортировка сыпучих грузов (чаще – по вертикали). Их особенность – безопасность. Важно не только не повредить зерновые, но обеспечить их равномерную подачу, избежать неравномерного давления, минимизировать коррозию и опасность возникновения искры статического электричества, возгораний и взрывов. Полимерные ковши рекомендованы к использованию и Минсельхозом, и Ростехнадзором.

Чаще всего в таких вертикальных элеваторах используются ковши норийные, выполненные из полимерных материалов. Они легкие и прочные, эластичные и удобные. За счет малой массы снижается нагрузка на всю норию, достигается экономия электроэнергии.

В отличие от металлических ковшей, в таких устройствах исключена возможность появления искры от трения, задевания ковша о другие детали. Пластиковые ковши не повреждают зерно. У них низкая адгезия (сцепление поверхностей), поэтому, практически, исключено и налипание зерна. Добавим к этому устойчивость к коррозии, электростатическую безопасность, нетоксичность и бесшумность работы, а также солидный температурный «зазор» работы – от минус 40 до плюс 60. Именно поэтому аграрии, предприятия, занимающиеся хранением и переработкой сельскохозяйственных культур, отдают предпочтение полимерным норийным ковшам.

Подробнее о ТУ производства норийных ковшей, правилах, нюансах транспортировки и монтажа – на портале АГРОМАШ. Отметим, что не все ковши одинаковы, их способы изготовления, форма, параметры зависят от типа груза, режима работы, абразивности груза, температурных условий и формы норий. Металлические ковши могут быть сварными (сборными) и цельновытянутыми, но пластиковые – всегда литьевые. Применяются такие полимерные ковши не только в сельском хозяйстве, но и:

  • в пищевой промышленности (перемещение солода на пивзаводах, муки, чая, сахара, соли, любых сыпучих грузов),
  • в строительстве (цемент, песок),
  • в топливной сфере (уголь, торф, древесные гранулы).

Многоцелевые ковши, чаще всего, просты в установке. В комплектации от поставщика к ним идут специальные норийные болты и крепления. Дополнительную информацию можно получить на портале grain.su, в том числе по спецпредложениям и комплектующим к нориям.

Полимерные ковши для норий: преимущества, характеристики, варианты применения

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