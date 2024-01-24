Полиция Крыма предостерегает автомобилистов об ухудшении погодных условий  

Как мы уже сообщали, на ближайшие три дня (25, 26 и 27 января) в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Полиция Крыма предостерегает автомобилистов – дождь, мокрый снег, сильные осадки, отложения снега и гололедица – не лучшие условия для автопутешествий и скоростных поездок, тем более — резкого маневрирования и нарушений ПДД.

МВД по Республике Крым рекомендует участникам дорожного движения соблюдать меры безопасности:

– при невозможности ограничить выезд будьте предельно осторожными на дороге, не превышайте скоростной режим и строго соблюдайте Правила дорожного движения;

– не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

Пешеходам советуют использовать в одежде световозвращающие элементы, при наличии капюшона или зонтика следует заранее освободить себе поле зрения слева и справа.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «102» — прямая линия полиции, работает круглосуточно.

Подробно о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО.