Полиция Крыма предупреждает: как мошенники обманывают покупателей через сайты сети Интернет

МВД Крыма предупреждает! Не стоит пренебрегать мерами предосторожности!!!

Так, накануне житель города Феодосии попытался приобрести надувную лодку через популярный сайт объявлений. Он нашел подходящее предложение, оформил заказ и получил ссылку для отслеживания доставки.

Однако, перейдя по этой ссылке и заполнив форму с личными данными и реквизитами банковской карты, мужчина стал жертвой мошенничества. В результате с его счетов было списано более 90 000 рублей. Денежные средства были переведены на неизвестные счета злоумышленников.

Позже выяснилось, что предоставленная покупателю ссылка оказалась поддельной. Вместо настоящего сайта службы доставки преступники создали точную копию страницы, предназначенную исключительно для кражи персональных данных пользователей. Такие фишинговые атаки становятся распространёнными и опасными.

Полиция Крыма напоминает, чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, важно соблюдать следующие правила безопасности:

1. Всегда проверяйте адрес сайта. Убедитесь, что вы находитесь именно на официальном ресурсе продавца или сервиса доставки. Обращайте внимание на наличие защищённого соединения (адрес начинается с https://).

2. Используйте двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунты сервисов и банковских приложений. Это значительно усложнит задачу злоумышленникам.

3. Никогда не вводите данные своей банковской карты на сторонних сайтах, особенно если они были присланы вам в виде ссылок в сообщениях или письмах.

4. Установите антивирусное ПО и регулярно обновляйте его базы данных. Современные антивирусы способны распознавать подозрительные ресурсы и предупреждать вас о рисках.

5. Подключите SMS-уведомления к вашему банковскому счёту. Таким образом, вы сразу получите сообщение о попытке несанкционированного доступа или транзакции.

6. Ограничьте доступ к вашим персональным данным. Используйте сложные пароли и избегайте повторения одного и того же логина/пароля на разных сервисах.

7. Всегда проверяйте отзывы о продавце перед покупкой, обращая особое внимание на негативные комментарии.

Следуя простым рекомендациям, изложенным выше, вы сможете защитить себя и свои финансы от действий мошенников. Помните, безопасность ваших средств зависит прежде всего от вашей бдительности и осведомлённости.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым