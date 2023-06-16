Полиция Севастополя подвела итоги рейдов «выходного дня» по выявлению пьяных водителей  

С вечера минувшей пятницы и за прошедшие выходные дни на дорогах Севастополя выявлено 22 водителя в состоянии опьянения, из них 2 совершили данное правонарушение повторно, за что предусмотрена уже уголовная ответственность. Об итогах профилактических рейдов рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция напоминает:

При отказе от медицинского освидетельствования, равно как и при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, водителю грозит административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность по статье 264 примечание 1 Уголовного кодекса РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, или лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, что за 5 месяцев текущего года на дорогах Севастополя произошло 11 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 5 человек погибли и 11 получили различные травмы.

Всего с начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 527 водителей в состоянии опьянения, из них 61 сел за руль нетрезвым повторно.

УМВД по г. Севастополю предупреждает, что сотрудники ГИБДД ежедневно нацелены на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также на пресечение других грубых нарушений требований ПДД, представляющих угрозу безопасности дорожного движения.

С тегами: ГИБДД Севастополя