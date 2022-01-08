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Полиция Севастополя продолжает розыск пропавшей без вести 14-летней Дианы Гордиенко

Полиция Севастополя продолжает розыск пропавшей без вести 14-летней Дианы Гордиенко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 18:44 08.01.2022

Полиция Севастополя и волонтеры продолжают розыск несовершеннолетней Дианы Гордиенко (2007 г.р.). Напомним, утром 27 декабря она вышла из школьного автобуса, на ул. Ангарской. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Полиция Севастополя продолжает розыск пропавшей без вести 14-летней Дианы Гордиенко

Полиция Севастополя продолжает розыск пропавшей без вести 14-летней Дианы ГордиенкоПриметы: на вид 14-15 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные, рыжего цвета до плеч, глаза светло-карие, кожа смуглая. Была одета: серое, дутое пальто, черные замшевые сапоги.

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Особые приметы: на правой руке тонкие порезы от запястья до локтя, левая бровь осветлена, в правой брови пирсинг (сережка), уши оттопыренные.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Дианы Гордиенко, просьба немедленно сообщить в полицию по тел. 8(8692)738-600, 738-601 или 102.

Отметим, это не первый уход Дианы из дома.

Полиция Севастополя продолжает розыск пропавшей без вести 14-летней Дианы Гордиенко

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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