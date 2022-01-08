Полиция Севастополя продолжает розыск пропавшей без вести 14-летней Дианы Гордиенко

Полиция Севастополя и волонтеры продолжают розыск несовершеннолетней Дианы Гордиенко (2007 г.р.). Напомним, утром 27 декабря она вышла из школьного автобуса, на ул. Ангарской. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные, рыжего цвета до плеч, глаза светло-карие, кожа смуглая. Была одета: серое, дутое пальто, черные замшевые сапоги.

Особые приметы: на правой руке тонкие порезы от запястья до локтя, левая бровь осветлена, в правой брови пирсинг (сережка), уши оттопыренные.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Дианы Гордиенко, просьба немедленно сообщить в полицию по тел. 8(8692)738-600, 738-601 или 102.

Отметим, это не первый уход Дианы из дома.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!