Полёт на лоукостере, обед с собой, сувениры от антиквара. Как экономить в путешествиях — лайфхаки бывалых

Ох уже эти «ковидные» полтора года… Этот период вынужденного для многих «заточения» заставил мечтать о путешествиях — и куда подальше — даже тех, кто ранее считал себя домоседом. Неудивительно: сам факт осознания, что «нельзя никуда», удручает больше, чем сам запрет. И вот, наконец-то, границы начинают открываться, страхи медленно, но верно идут на спад, ситуация кое-как, а стабилизируется. Мечты отправиться в поездку могут стать реальностью? Да, но… С деньгами-то у большинства тоже крах — COVID-19 и в плане финансов многим подкузьмил. Однако, говорят знатоки, это вовсе не повод отказывать себе в путешествии. Поездка может быть и вполне бюджетной, если взять во внимание лайфхаки, которыми успешно пользуются бывалые туристы.

Летаем на лоукостерах

И это, пожалуй, главная рекомендация. Суть в том, что в большинстве случаев существенную часть бюджета в путешествиях «съедают» именно перемещения — от точки начала поездки до места назначения и обратно. Тем более, если речь идёт об авиаперелётах. Так вот: лоукостеры (авиаперевозчики, которые предлагают дешёвые перелёты за счёт отказа от ряда услуг) — выбор по-настоящему отличный, когда нужно сэкономить. Пример? Авиакомпания «Победа» — на день сегодняшний самый востребованный лоукостер России — продаёт билеты на свои рейсы в среднем на 10-15% (а в ряде случае и на 20%) дешевле по сравнению с авиакомпаниями-коллегами.

Причём, чем дальше летим, тем меньше платим. Так, средний чек у «Победы» на направлении «Москва — Новосибирск» равен 9 129 рублям, у других же авиакомпаний — 11 523 рублям туда-обратно. Существенная экономия? Вопрос риторический. Более того, по данным аналитиков Туту.ру, среди 25 самых востребованных направлений, по 23-м средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний.

Живём «в частном секторе»

Те, кто любит активные путешествия (с осмотром достопримечательностей, прогулками, посещениями ярких событий и т.д.) наверняка подтвердят — в номерах, где живут в поездках, проводят от силы несколько ночных часов. Но платят, разумеется, за услуги гостиниц «по полной ставке». И это чаще всего большие деньги. Зачем же отдавать деньги фактически за своё отсутствие в номере? Люди знающие советуют — если не важен суперкомфорт и статус, то аренда жилья у частников — вариант, заслуживающий внимания. Экономия в 20-30%, как правило, обеспечена.

Жильё с кухней или кафе для местных

Лайфхак вытекающий из предыдущего. Пригостиничные рестораны — «сборщики» денег. По статистике, траты на питание, если путешественнки «кормятся», не выходя за границу отеля, «съедают» едва ли не такую же часть бюджета путешественника как и перемещения из пункта «А» в пункт «Б».

Обед — с собой

Рекомендация, которую стоит взять на вооружение, если ваш путь путешественника — это осмотры популярных достопримечательностей, экскурсии, посещение знаковых мероприятий. Почему? Потому что вся инфраструктура, выстроенная вокруг таких туристических «фишек» — и в первую очередь заведения общепита и магазины — «заточены» на то, чтобы «вытаскивать» деньги из кошельков туристов. Так что «обед с собой», когда даже бутылка воды в таких местах стоит в два-три раза дороже, чем в километре далее по дороге, согласитесь, — хорошее решение.

За сувенирами?

Хотите сэкономить — не покупайте сувениры на территории и вблизи достопримечательностей, на главных площадях городов, в салонах при гостиницах и т.д. Стоимость безделушек будет однозначно выше (раз в 5-10-20), чем в обычных магазинчиках. Лайфхак — ищите местные антикварные лавки. Там не только найдёте вещички «со смыслом», но и деньги сэкономите.

В будни — дешевле

Планируя путешествие, старайтесь даты поездки выбирать так, чтобы она не преподала на праздничные даты (если, конечно, это не самоцель). В такие дни, как правило, в большинстве городов мира цены буквально на всё «взлетают» в разы.

Ну и, наконец, главный лайфхак, которым однозначно стоит воспользоваться, если путешествие в планах, а не «горит» под лозунгом «Едем сейчас же!». Бронируйте! Буквально всё подряд. Билеты на самолёт, проживание в гостиницах, экскурсии, поездки по достопримечательностям и т.д. Чем больше времени до путешествия — тем меньше цены — тем больше выгоды принесёт бронирование.