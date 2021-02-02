Полный апгрейд: эксперты о нововведениях в сфере ОСАГО

В экспертном сообществе отмечают, что в 2020 году отрасль обязательного страхования ответственности пережила масштабную модернизацию.

Состоялась индивидуализация тарифов ОСАГО, расширен тарифный коридор, разрешена продажа полисов через маркетплейсы, а приложение «Помощник ОСАГО» заработало по всей территории России. Российский Союз Автостраховщиков (РСА) запустил обновленную базу АИС ОСАГО 2.0, а Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС) презентовал индекс цифрового застрахованного, благодаря которому страховщики смогут отслеживать цифровизацию отрасли, — отмечают в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Редакция проекта «ОСАГО – общественная экспертиза» расспросила экспертов, что же они думают о каждом из новшеств.

Заработала АИС ОСАГО 2.0

28 июня Российский Союз Автостраховщиков (РСА) запустил обновленную базу АИС ОСАГО 2.0. Платформа позволяет централизованно собирать, хранить и обрабатывать большие массивы информации по обязательному автострахованию, гарантируя страхователям качество данных, а ЦБ как регулятору, доступ к статистике по убыточности в ОСАГО.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов комментирует, что:

Обновленная АИС ОСАГО распахнула перед автостраховщиками двери в цифровое будущее. В базе собраны воедино большие объемы данных о страховой истории водителей, необходимых для формирования справедливых индивидуальных тарифов ОСАГО. За сохранностью информации следит РСА, являясь общественной некоммерческой организацией. Также АИС 2.0 снижает риски мошенничества на рынке ОСАГО, создавая сложности недобросовестным гражданам, занимающимся продажей поддельных страховых полисов. В системе реализованы фильтры, усложняющие внесение недостоверных данных.

Индивидуализация тарифов ОСАГО

5 сентября стартовал новый этап реформы по индивидуализации обязательной автогражданки. Благодаря соответствующим поправкам к закону об ОСАГО, страховщики могут определять базовую ставку тарифа в рамках тарифного коридора индивидуально для каждого страхователя на основе его риск-профиля. Сегодня положительные водители, не создающие опасные ситуации на дорогах и не попадающие в ДТП, получили возможность покупать страховку по цене ниже. А вот лихачам приходится раскошеливаться или пересматривать свои привычки.

Индивидуализации тарифов по ОСАГО ждало большинство водителей, являющихся в массе своей законопослушными гражданами, если и получающими штрафы за нарушение ПДД, то изредка и незначительные. Стоимость полиса должна быть разной для автомобилистов, 10 лет ездящих без единого ДТП, и граждан, становящихся виновниками аварий с «завидной» периодичностью. Благодаря индивидуализации страховщики обрели маневренность в определении тарифа для конкретного клиента и возможность бороться за положительных страхователей, предоставляя им наиболее выгодные условия. В то же время компании могут законно и заслуженно повышать цены для нарушителей ПДД, – уверен автоэксперт Игорь Моржаретто. – Каждый страховщик устанавливает индивидуальные тарифы для своих страхователей. При расчете стоимости могут учитываться неоднократные грубые нарушения ПДД (зафиксированные непосредственно инспектором ГИБДД), возраст автомобилиста и стаж вождения, семейное положение и наличие детей, возраст и характеристики машины и другие факторы. Выбирать эти и другие личностные факторы для расчета стоимости ОСАГО компании могут на свое усмотрение. Важно, что ЦБ обозначил факторы, которые страховщикам нельзя использовать: национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание, должность и пр.

Полис ОСАГО можно покупать через маркетплейсы

19 октября российские водители получили возможность приобретать ОСАГО через маркетплейсы. Страховое сообщество приняло выход на онлайн-платформы, как закономерный путь развития в условиях развивающегося в направлении технологичности мира, где первые места занимают здоровая конкуренция и лояльность к потребителю. Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов считает новшество важным шагом для автомобилистов:

Из-за высокой конкуренции на подобных платформах, страховщики в рамках борьбы за клиентов, будут предоставлять продукты все более высокого качества и подстраивать ценовые предложения под запросы потенциальных страхователей. Большинство потребителей уже давно против хождения по офисам и заполнения бесконечных бумаг. На маркетплейсах собраны предложения различных страховщиков, позволяя потенциальным страхователям экономить время и деньги, ведь можно сравнить предложения и выбрать идеальный продукт, не выходя из дома. Зайдя на онлайн-платформу нужно одиножды ввести данные и оперативно получить максимально полную информацию об актуальных индивидуальных предложениях.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» заработало на всю страну

23 ноября модернизированное приложение «Помощник ОСАГО» заработало по всей территории РФ. Решение принято после более года успешного тестирования жителями Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Республики Татарстан. Теперь оформлять документы онлайн по Европротоколу можно при наличии разногласий у водителей или если один из собственников является юридическим лицом. Появилась функция внесения и корректировки данных водительских удостоверений, полученных из ЕСИА.

Эксперт в сфере страховой безопасности Дмитрий Кондратьев считает, что:

В будущем пострадавшие смогут урегулировать через «Помощник ОСАГО» 90% страховых случаев. Уже сегодня пользователи сервиса отмечают простоту интерфейса и скорость оформления Европротокола. При оформлении электронного извещения о ДТП сервис фиксирует время и место оформления по геолокации, это не даст недобросовестным гражданам оформить документ о ДТП, которого на самом деле не было. Страховые компании также работают над развитием своих сервисов, в том числе для урегулирования страховых случаев. Важным этапом станет создание РСА универсального модуля для интеграции с мобильными приложениями страховщиков, который позволит внедрять функционал «Помощника ОСАГО» в приложения страховщиков.

ВСС презентовали индекс цифрового застрахованного

7 декабря Всероссийский союз страховщиков (ВСС) презентовал Индекс Цифрового Застрахованного, позволяющий оценить уровень цифровизации страхового рынка. При первом расчёте эксперты получили Индекс 43%, а значит страховые продукты и степень доверия к ним клиентов находится на достаточно высоком уровне. Разработчики полагают, что Индекс поможет оценивать динамику при переходе отрасли в цифру.

Андрей Крупнов считает, что:

Исследование показало достаточно внушительные цифры: более 40% россиян с постоянным доступом к интернету предпочитают пользоваться цифровыми услугами и более 60% потребителей готовы взаимодействовать со страховой в цифровом формате. С течением времени большинство автостраховщиков и пользователей ОСАГО переведут свои взаимоотношения в онлайн. Уже сегодня водители предпочитают оформлять полисы в интернете и все чаще урегулируют страховые случаи через приложения. Постепенному уходу в цифру также поспособствует законопроект о переводе оформления выплат по ОСАГО в электронный вид, который сейчас на рассмотрении в Государственной думе.