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Положительная динамика: в Крыму успешно переболели коронавирусом 229 человек
Фото: ВК

Положительная динамика: в Крыму успешно переболели коронавирусом 229 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:05 30.05.2020

Как мы уже сообщали, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом. Однако за эти же сутки из больниц с выздоровлением было выписано 12 человек. Динамика – положительная. Всего из 375 «крымских случаев ковида» — 229 выздоровлений.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 449 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 383 человека, в стационарах находятся 261 человек, изолировано в обсерваторы –  805 человек.

Положительная динамика: в Крыму успешно переболели коронавирусом 229 человек

Положительная динамика: в Крыму успешно переболели коронавирусом 229 человек

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