Поп-певцы, блогеры и тиктокеры напряглись. Крымская власть их не любит и не понимает

«Дно и отстой».

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал в телеэфире топ доверия российской молодежи к представителям шоу-бизнеса. Он обосновал это тем, что такие люди не приносят никакой пользы для страны, среди них нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России.

Как передает Крым24 , исследование компании Romir Influence Ranking ( ссылка на этот рейтинг) показало, что топ доверия российской молодежи вошли рэпер Моргенштерн и певец Егор Крид. На третьем месте в этом списке находится трэвел-блогер Антон Птушкин.

Сегодня мы видим, как акценты смещаются, и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой, – резко высказался Аксёнов.

Его также напрягает популяризация быстрых заработков, которые получают нынешние «кумиры молодежи». Глава Крыма заявил, что блогеры зарабатывают на демонстрации частей тела и ругательстве матом и охарактеризовал их как «бездельников и тунеядцев«.

По словам Аксёнова, государство должно внедрять программы, которые будут нацелены на воспитание молодёжи.