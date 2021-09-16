Поп-певцы, блогеры и тиктокеры напряглись. Крымская власть их не любит и не понимает

«Дно и отстой».
Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал в телеэфире топ доверия российской молодежи к представителям шоу-бизнеса. Он обосновал это тем, что такие люди не приносят никакой пользы для страны, среди них нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России.
Как передает
Сегодня мы видим, как акценты смещаются, и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой, – резко высказался Аксёнов.
Его также напрягает популяризация быстрых заработков, которые получают нынешние «кумиры молодежи». Глава Крыма заявил, что блогеры зарабатывают на демонстрации частей тела и ругательстве матом и охарактеризовал их как «бездельников и тунеядцев«.
По словам Аксёнова, государство должно внедрять программы, которые будут нацелены на воспитание молодёжи.
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