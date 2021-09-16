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Поп-певцы, блогеры и тиктокеры напряглись. Крымская власть их не любит и не понимает

Поп-певцы, блогеры и тиктокеры напряглись. Крымская власть их не любит и не понимает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 16.09.2021

«Дно и отстой».

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал в телеэфире топ доверия российской молодежи к представителям шоу-бизнеса. Он обосновал это тем, что такие люди не приносят никакой пользы для страны, среди них нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России.

Как передает Крым24, исследование компании Romir Influence Ranking (ссылка на этот рейтинг) показало, что топ доверия российской молодежи вошли рэпер Моргенштерн и певец Егор Крид. На третьем месте в этом списке находится трэвел-блогер Антон Птушкин.

Сегодня мы видим, как акценты смещаются, и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди – блогеры, шоу-бизнес… Извините меня – там самое дно в этой десятке, люди, которые двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой, – резко высказался Аксёнов.

Его также напрягает популяризация быстрых заработков, которые получают нынешние «кумиры молодежи». Глава Крыма заявил, что блогеры зарабатывают на демонстрации частей тела и ругательстве матом и охарактеризовал их как «бездельников и тунеядцев«.

По словам Аксёнова, государство должно внедрять программы, которые будут нацелены на воспитание молодёжи.

Поп-певцы, блогеры и тиктокеры напряглись. Крымская власть их не любит и не понимает

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