«Попал под лошадь». Странное ДТП в Севастополе

Как там у классиков: «В отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано: Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика №8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом»… В Севастополе накануне произошло аналогичное ДТП. Правда, был ли среди его участников гражданин «О. Бендер» доподлинно неизвестно, но факт ДТП остается фактом. Тем более, что лошадь на дороге – не просто животное, а гужевой транспорт, его просто-таки тяга (и одна лошадиная сила).

Но шутки в сторону. Пострадавшему было не до смеха – свидетельствует видео. Средь бела дня, на пешеходном переходе на проспекте Острякова, в районе ТЦ «Океан» лошадь (переходившая дорогу) буквально смяла впереди идущего горожанина. Скорее всего, «разбор полетов» и «скачек» прошел без участия ГИБДД. Но, севастопольцы, будьте осторожны, а вдруг рядом с вами дорогу переходит перепуганная лошадь?