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Попытка отменить в суде «масочный режим» не удалась – Севастопольский горсуд
Фото: ID 15734951, pixabay.com

Попытка отменить в суде «масочный режим» не удалась – Севастопольский горсуд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:19 14.12.2020

Отказано в удовлетворении административных исков об оспаривании указа губернатора Севастополя о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда. Отмечается, что исков было несколько.

В  производстве Севастопольского городского суда  находились административные  исковые заявления, в которых содержались требования о  признании пункта 1.2 и 1.4 Указа Губернатора города Севастополя от 09.10.2020 г. № 80-УГ «О внесении  изменений в Указ Губернатора города Севастополя  от 17.03.2020 г. № 14-УГ «О введении  на территории города Севастополя режима  повышенной готовности»  недействующим со дня его принятия; а также о признании  пункта 2 Указа Губернатора города Севастополя от 09.10.2020 г. № 80-УГ «О внесении  изменений в Указ Губернатора города Севастополя  от 17.03.2020 г. № 14-УГ «О введении  на территории города Севастополя режима  повышенной готовности»  недействующим со дня его принятия, — говорится в сообщении.

Решением от 11 декабря Севастопольский городской суд отказал в удовлетворении указанных административных исковых заявлений.

Попытка отменить в суде «масочный режим» не удалась – Севастопольский горсуд

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