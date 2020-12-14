Попытка отменить в суде «масочный режим» не удалась – Севастопольский горсуд

Отказано в удовлетворении административных исков об оспаривании указа губернатора Севастополя о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда. Отмечается, что исков было несколько.

В производстве Севастопольского городского суда находились административные исковые заявления, в которых содержались требования о признании пункта 1.2 и 1.4 Указа Губернатора города Севастополя от 09.10.2020 г. № 80-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 г. № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» недействующим со дня его принятия; а также о признании пункта 2 Указа Губернатора города Севастополя от 09.10.2020 г. № 80-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 г. № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» недействующим со дня его принятия, — говорится в сообщении.