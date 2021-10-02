Портал БезБукв.Ру – и развлечение, и зарядка для ума, и полезное времяпровождение

Дело было вечером, делать было… А почему нечего-то? Совсем не обязательно уткнуться в телевизор или «зависать» в Интернете. И семьей, и компанией друзей можно поиграть дома, тренируя при этом интеллект, демонстрируя знания и сообразительность, блистая лингвистической подкованностью. Ведь состязаться будем в играх, связанных с буквами. Тут, конечно, заведомое преимущество у любителей-профессионалов кроссвордов и сканвордов, шарад и анаграмм, но уравнять шансы поможет портал БезБукв.Ру и его удобная система навигации.

Как это работает – на примере. Предположим, тема игры, задания, раунда — горы. Кроме того, что есть опция поиска, можно «вычислить» вершину по:

количеству букв,

первой букве,

последней букве,

подсказкам-тезисам из поисковых запросов.

Последняя из перечисленных опций удобна, так как вопрос уже сформулирован. Гора на букву К, в середине есть Т и Г? В доли секунды получаете варианты ответов: Кангтега, Катунг-Канг, Квитегга, Кызыл-Тайга. Слышали что-то про это горы? А они есть. Первая (еще именуемая Снежным Седлом) – в Гималаях (между прочим, пик-шеститысячник, высотой 6782 метра). Вторая – тоже Гималайская вершина, чуть пониже – 6484 метра. Третья расположена в Норвегии (высота 1717 метров). Последняя – это Тува, знаменитые Саяны, к слову, священная у тувинцев гора, покрытая красным песчаником (высота 3121 метр). Занимательно и познавательно. И не только для тех, кто разгадывает кроссворды на досуге.

Подобные игры полезны не только как веселое времяпровождение. Еще ребенком человек получает первые навыки и познания посредством игры. Интеллектуальные и лингвистические игры взрослых людей также расширяют кругозор, дают дополнительные (и не бесполезные отнюдь) знания, расширяют кругозор. Такие игры – зарядка для ума. Ну а портал БезБукв.Ру можно назвать если не шпаргалкой, то уж точно удобным, точным справочником для проверки и… подсказок. Подбор букв – не просто угадывание, но и тематический поиск. На сайте собраны данные не только по географии. Обратите внимание на тематические подразделы:

наука,

общество,

природа,

география,

производство,

разное.

А еще этот сайт поможет подобрать синонимы, просклонять выбранное слово, провести его морфологический разбор и даже составить оптимальный вариант предложения. Не знаем как взрослым «игрокам», а школьникам такой дополнительный функционал точно пригодится.