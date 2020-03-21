Пошёл «в рост»: коронавирусная инфекция подстегнула рынок криптовалют

На минувшей неделе рынок криптовалют чётко дал понять, насколько он может быть непредсказуемым. А всё дело в том, что его главный «персонаж» — биткоин, «подхватив» коронавирусную инфекцию после 8 марта, в следующие несколько дней не только благополучно «переболел» ею, но и использовал себе на пользу — пошёл «в рост»! Так, 19 марта он подорожал почти на четверть, с лихвой вернув всё то, что потерял за несколько дней обвала, спровоцированного ползущей по всему миру пандемией коронавируса. Впрочем, биткоин в своём стремлении вверх не одинок. По оценкам экспертов Coinmarketcap, за сутки рыночная капитализация всех криптовалют выросла со 157 млрд долларов до 187 млрд! То есть, практически на 20%. И это первый, говорят специалисты, столь значительный скачок с момента зарождения ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Такие новости криптовалют дают повод крепко задуматься над тем, что будет дальше. И интересно то, что большинство экспертов склонны полагать: коронавирус для того же биткоина — лучшая возможность проявить себя. Об этом, в частности, говорится в отчёте отдела биржи BitMEX Research. Более того, некоторые специалисты не исключают, что у биткоина есть все шансы закрепиться в качестве цифрового аналога золота. Такое мнение высказал глава Binance в России и СНГ Глеб Костарев, комментируя РБК тот факт, что 16 марта число запросов в Google «купить Bitcoin» и «купить золото» фактически сравнялось.

Стоит ли ждать существенного укрепления рынка криптовалют в среднесрочной перспективе? Однозначного ответа на вопрос нет, тогда как предпосылки к этому, говорят специалисты, есть. Причём базируются они на непростой обстановке, которая сейчас царит на традиционном фондовом рынке. А именно: кризисные явления привели к тому, что финансисты начинают искать новые возможности для сохранения своих капиталов. Так, согласно данным Google-тренды, на данный момент уровень интереса к инвестированию в первую криптовалюту достиг значений июня 2019 года. Тогда цена биткоина выросла с 7500 долларов до 14000. О чём может говорить такая тенденция? Экспертный прогноз РБК — на крипторынок придут новые инвесторы, что… в свою очередь… приведёт к подорожанию цифровых активов.

И это утверждение многие могут принять как руководство к действию. Однако, не всё так просто. Главный совет, который сейчас дают эксперты тем, кто порывается инвестировать в рынок криптовалют на фоне вспышки коронавирусной инфекции — следить за новостями рынка и событиями, но не спешить с решениями.

И в первую очередь рекомендуют воздержаться от активных шагов неопытным «игрокам». Ситуация, в которой сегодня оказалось мировое сообщество, мягко говоря, нестандартная, так что просчитать её развитие практически невозможно. Ведь прецедентов такого рода… в общем-то… и не было. Тем более в том, что касается финансовой составляющей.