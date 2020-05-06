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«Послаблений» режима «повышенной готовности» не будет? Надежда еще теплится…
Фото: krasnoeselo.moscow

«Послаблений» режима «повышенной готовности» не будет? Надежда еще теплится…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 06.05.2020

Ждем выводов Президента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что сегодня на скорые послабления «есть только надежда». А вот никаких объективных предпосылок по снятию режима «повышенной готовности», «самоизоляции» нет.

Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда, — заявила главный санитарный врач страны в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

В Роспотребнадзоре не исключают продления антивирусных ограничений, минимум, до июня.

Сегодня Владимир Путин заслушает рекомендации по выходу из режима «самоизоляции» и снятию введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, на основании которых будут приниматься решения о дальнейших действиях в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, отметил, что поэтапное снятие мер изоляции и ограничений зависит от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников. К сожалению, динамика не снижается. Свыше 10 000 заражений фиксируется ежедневно.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что 12 мая какие-то ограничения будет отменяться, Песков сказал:

Всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий.

При этом Песков заметил, что выход из режима — это сложный и растянутый по времени процесс и к этому нужно быть готовыми. Он пояснил, что всем россиянам, включая Президента, придется некоторое время жить, соблюдая меры предосторожности, которые «нельзя будет отменить за одну ночь и за одну секунду росчерком пера».

«Послаблений» режима «повышенной готовности» не будет? Надежда еще теплится…

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