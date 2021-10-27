После 9-и туров в чемпионате Крыма лидирует «Севастополь»

В Премьер-лиге чемпионата Крыма 2021/2022 сыграно 9 туров. Лидирует «Севастополь». Совместно с БК GGbet разберем пройденный отрезок турнирной дистанции первенства Крыма. Букмекер благодаря удобному и стильному приложению GGbet дает возможность ставить на футбольные баталии различного уровня с телефона. Софт позволяет заключать пари как до матча, так и в режиме реального времени, в том числе ставить на трехисходку, фору, тотал, роспись, долгосрочные ставки, аутрайты.

Проанализируем результаты последнего тура Премьер-лиги Крыма и перспективы главных фаворитов на победу в сезоне.

Турнирная таблица после 9-и туров

После трети дистанции турнира наблюдается жаркая борьба в верхней части таблицы. Лидирует «Севастополь», у него 19 очков. На 1 балл меньше у клуба «ТСК-Таврия», еще на 3 очка отстает «Евпатория». Внизу таблицы также все плотно – 3 аутсайдера лиги расположились в двух очках. «Алушта», «Океан» и «Рубин» Ялта в подвале таблицы не безнадежны, команды цепляются и периодически набирают очки.

Шансы «Севастополя» на победу в сезоне

Команда является действующим чемпионом, а заодно и самым титулованным клубом лиги – 3 чемпионства. В прошлом сезоне коллектив выиграл Премьер-лигу Крыма с огромным отрывом в 17 очков перед ближайшим преследователем – «Гвардейцем». В текущем сезоне 21/22 после 9-и туров преимущество минимальное в 1 балл. Статистика команды в сезоне — +6=1-2, разница мячей 16-8. Текущая форма — +3=1-1. В предыдущих матчах в октябре команда обыграла «Евпаторию» в гостях 2:1, «Гвардеец» дома 1:0, и неожиданно проиграла на выезде последней команде чемпионата – «Рубину» из Ялты со счетом 1:3 в гостях. В оправдание «Севастополя» отметим, что команда с 18-й минуты играла в меньшинстве. Впрочем, недавние победы «Севастополя» над прямыми конкурентами – «Евпаторией», «Гвардейцем», позволяют команде чувствовать себя увереннее. Команда опытная, средний ее возраст 28 лет. Шансы на выигрыш Премьер-лиги Крыма у «Севастополя» очень высокие – это главный фаворит. Отметим также, что эта команда ни разу за всю историю чемпионатов Крыма не опускалась ниже третьего места.

Основные конкуренты «Севастополя»

Уже несколько сезонов основная борьба за медали разворачивается между клубами «Евпатория», «ТСК-Таврия» и «Севастополь». Так, в сезоне 19/20 чемпионом стал клуб «Евпатория», в сезоне 20/21 – «Севастополь», «Евпатория» стала третьей. Также в ТОП-5 регулярно находится клуб «ТСК-Таврия». Вот и сейчас «ТСК-Таврия» и «Евпатория» дышат в спину «Севастополю». В целом чемпионат Крыма пока что получается ровным, после трети дистанции не понятно, кто выиграет. Никто не обходится без очковых потерь, даже последняя команда может обыграть лидера. Ждем продолжения борьбы в первенстве Крыма.