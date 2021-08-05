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Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 05.08.2021

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, расчищен подземный пешеходный переход от площади Советской на улицу Московскую. Он «вычищен, вымыт и высушен». Это один из последних отголосков июньского потопа в Ялте.

Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

Были опасения по «горбатому» мостику через речку Быструю, между двумя сторонами перехода. Визуально невозможно было определить его состояние. После расчистки оказалось, что он уцелел. Обследовали на предмет безопасности — к концу недели поставим ограждение и запустим, — продолжила тему благоустройства и устранения последствий стихии Янина Павленко.

Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

По ее словам, параллельно идет расчистка участков в районе овощного рынка, а также на улицах Ломоносова и Бирюкова.

Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

На Вергасова и Кривошты начали повторно просушивать подвалы многоквартирных домов. Тепловые пушки закуплены и уже прибыли в Ялту. Новые, современные, сразу 5 штук. Кстати, одна из них сейчас работает на площади Советской – сушит механизмы насосов фонтана, без чего его нельзя было запустить ранее. Включить фонтан планируем ко Дню города, — резюмировала Павленко.

Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

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