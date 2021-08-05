Последние отголоски потопа в Ялте – расчищен подземный переход от площади Советской

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, расчищен подземный пешеходный переход от площади Советской на улицу Московскую. Он «вычищен, вымыт и высушен». Это один из последних отголосков июньского потопа в Ялте.

Были опасения по «горбатому» мостику через речку Быструю, между двумя сторонами перехода. Визуально невозможно было определить его состояние. После расчистки оказалось, что он уцелел. Обследовали на предмет безопасности — к концу недели поставим ограждение и запустим, — продолжила тему благоустройства и устранения последствий стихии Янина Павленко.

По ее словам, параллельно идет расчистка участков в районе овощного рынка, а также на улицах Ломоносова и Бирюкова.

На Вергасова и Кривошты начали повторно просушивать подвалы многоквартирных домов. Тепловые пушки закуплены и уже прибыли в Ялту. Новые, современные, сразу 5 штук. Кстати, одна из них сейчас работает на площади Советской – сушит механизмы насосов фонтана, без чего его нельзя было запустить ранее. Включить фонтан планируем ко Дню города, — резюмировала Павленко.

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.