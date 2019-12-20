Последний поход. Затонувшую в Южной бухте Севастополя списанную подлодку буксируют на утилизацию

Корпус списанной подводной лодки Б-380, который затонул на выходных в Южной бухте Севастополя вместе с плавучим доком, начали буксировать к месту утилизации. Об этом сообщает «Интерфакс» . В связи с работами был перекрыт рейд Севастопольской бухты. Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, будут утилизированы в Инкермане. В операции принимают участие до 10 вспомогательных судов и катеров Черноморского флота.

Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации, — уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Он базировался в Севастополе с 1945 года. В доке долгие годы на ремонте находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 («Горьковский комсомолец»), спущенная на воду в 1982 году.