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В операции принимают участие до 10 вспомогательных судов и катеров ЧФ.
Фото: Новый Севастополь

Последний поход. Затонувшую в Южной бухте Севастополя списанную подлодку буксируют на утилизацию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 11:29 20.12.2019

Корпус списанной подводной лодки Б-380, который затонул на выходных в Южной бухте Севастополя вместе с плавучим доком, начали буксировать к месту утилизации. Об этом сообщает «Интерфакс». В связи с работами был перекрыт рейд Севастопольской бухты. Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в Южной бухте Севастополя, будут утилизированы в Инкермане. В операции принимают участие до 10 вспомогательных судов и катеров Черноморского флота.

Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации, — уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Он базировался в Севастополе с 1945 года. В доке долгие годы на ремонте находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 («Горьковский комсомолец»), спущенная на воду в 1982 году.

Последний поход. Затонувшую в Южной бухте Севастополя списанную подлодку буксируют на утилизацию

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