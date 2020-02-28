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Последствия непогоды: энергетики Симферопольского района устранили более 60 повреждений на линиях
Фото: Крымэнерго

Последствия непогоды: энергетики Симферопольского района устранили более 60 повреждений на линиях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 20:26 28.02.2020

В последние дни непогода (порывистый ветер) стала причиной множества аварийных отключений в Крыму. По всему полуострову в результате воздействия стихии наблюдались повреждения в распределительных сетях, которые сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» устраняли с максимально возможной оперативностью, несмотря на сложные погодные условия на линиях электропередачи (ЛЭП). Больше всего повреждений произошло на линиях электропередач Симферопольского района.

Основные причины – повреждения линий и столбов упавшими деревьями, а также обрывы проводов и перехлесты из-за серьезных порывов ветра, скорость которых превышала 37 км/ч. За этот период в Симферопольский РЭС поступило более 60 заявок от потребителей. Несмотря на затруднения природного характера все заявки от потребителей устранялись сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго» при первой же возможности, — рассказали энергетики.

Отметим, что, в связи с сохраняющимся штормовым предупреждением возможны повторные отключения.

Последствия непогоды: энергетики Симферопольского района устранили более 60 повреждений на линиях

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