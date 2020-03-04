Послы ЕС согласовали продление индивидуальных «крымских санкций» против России

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом, со ссылкой на собственный источник в Совете ЕС сообщает ТАСС . Санкции продлены за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» и напрямую связаны с Крымом.

На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС, — рассказал источник.

Также добавляется, что был продлен на год срок действия санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из списка лиц были исключены бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как ожидается, Совет ЕС также без обсуждения утвердит решение 12 марта, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Евросоюз в 2014 году начал вводить «крымские санкции» в отношении российских и украинских граждан «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В черный список входит 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.