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Постпред России при ООН: визовые ограничения для крымчан грубо нарушают права человека
Фото: AP

Постпред России при ООН: визовые ограничения для крымчан грубо нарушают права человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 20.02.2020

Политика визовых ограничений в отношении жителей Крыма является грубым нарушением прав человека, заявил в четверг постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на проводимом по украинской инициативе заседании Генассамблеи ООН по теме «ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Он подчеркнул, что Россия продолжит защищать законное волеизъявление 2,5 млн. крымчан, проголосовавших за вхождение в состав Российской Федерации.

Если решение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации кто-то не хочет признавать, значит, ему наплевать на 2,5 млн. крымчан. Нам — нет, — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, Российская Федерация уважает и защищает волеизъявление населения полуострова, спровоцированного действиями и заявлениями лидеров «майдана».

Что касается нарушений прав человека, то самое грубое нарушение совершают те, кто ввел политику визовых ограничений для крымчан, отказывая им в праве свободного передвижения, — продолжил Небензя. — И те, кто вводит санкции, которые сказываются на простых гражданах». Вы их решили наказать за выбор в пользу России? Почему вы думаете, что можете указывать крымчанам и другим россиянам, что им делать?

Постпред России при ООН: визовые ограничения для крымчан грубо нарушают права человека

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