Потребительский кредит в Латвии: крупная сумма на большие цели в течение 10 минут

В Латвии (как, впрочем, и во всём мире) потребительский кредит — это самый популярный вид финансовой помощи, предоставляемый кредитными организациями. По статистике, большинство предметов быта, домашней техники, стройматериалов для ремонта дома приобретаются именно за счёт такого рода заёмных средств. Ими же многие оплачивают самого разного рода услуги — от элементарных бытовых до лечения и обучения.

Почему так? Главная причина: потребительский кредит, как правило, не предполагает залога, а также страхования приобретаемого имущества, так что получить его довольно просто. При этом, правда, есть и минус: если нужна по-настоящему крупная сумма, то потребительский кредит — не вариант. У банков для таких клиентов есть другие программы, с более жёсткими условиями получения и выплаты — риск невозврата денег ведь больше, а значит и свои интересы финансисты должны защищать более скрупулёзно.

Между тем, спрос рождает предложения и сегодня на финансовом рынке Латвии действует по сути своей уникальная услуг: компания Creamcredit (входит в группу Creamfinance, работающей в семи странах мира) предоставляет возможность получить крупный небанковский потребительский кредит. Сумма? До 10 тысяч евро. Оформляется займ без лишних бюрократических заморочек, буквально в течение 10 минут, да ещё и онлайн — подробнее.

Настолько крупная сумма кредита в интернете доступна в Латвии впервые. Нам удалось достичь этого, благодаря скоростной системе оценки кредитных рисков и смарт-анализу данных, встроенным в домашнюю страницу creamcredit.lv. Причём сервис устроен так, что клиент находится в определяющей позиции, — отмечают финансисты.



Каковы условия получения такого потребительского кредита? Сложными их не назовёшь точно:

на кредитные деньги от Creamcredit могут рассчитывать жители Латвии в возрасте от 20 до 70 лет, имеющие официально подтверждённый доход, у которых есть активный счёт в одном из латвийских банков.

Каким образом оформляется кредит? И здесь для потенциального заёмщика созданы максимально простые условия — все вопросы решаются в онлайн-режиме в личном кабинете клиента creamcredit.lv. Алгоритм действий: зарегистрироваться и авторизоваться — получить индивидуальное предложение с расчётом возможной суммы кредиты и сроков её возврата. Что значит «индивидуальное»?

Предлагаемая финансовая поддержка полностью приспособлена к ситуации клиента и его возможностям, — поясняют специалисты.

Деньги, если клиента устраивает предложение, перечисляются на его банковский счёт в течение 15 минут после одобрения заявки.

К слову, о сроках: потребительский кредит — не краткосрочный займ, ведь речь идёт о немалых суммах. Что, в случае сотрудничества с Creamcredit, буквально значит: с долгами можно рассчитываться в довольно комфортном режиме, без чрезмерного давления на семейный бюджет. Период возврата средств может быть «растянут» на срок до 60 месяцев!

Досрочное погашение кредита также предусмотрено. Как и то, что условия кредитования — кредитный лимит, сроки платежа — можно изменить, если будет такая необходимость.

В завершение отметим ещё пару моментов, которые в «досье» Creamcredit.lv немаловажны:

качество услуг компании подтверждается лицензией, выданной Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Creamcredit.lv — член Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг (ЛААФУ), в которую входят лишь 17 кредиторов, работающих на латвийском рынке.

И эти два пункта, по сути оценивающие деятельность Creamcredit, являются для клиентов крепкой гарантией безопасного сотрудничества с компанией — ведь законодательство в Латвии довольно жёстко регламентирует деятельность кредитных структур, так что заработать хорошую репутацию и быть принятыми в сообщество лучших в этой стране финансовым организациям очень непросто.