Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Пожар в Кипарисном ликвидирован. Прокуратура держит ситуацию на контроле
актуально в республике
Пожар в Кипарисном ликвидирован. Прокуратура держит ситуацию на контроле

Пожар в Кипарисном ликвидирован. Прокуратура держит ситуацию на контроле

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:10 19.02.2024

О пожаре в Кипарисном, под Алуштой мы сегодня уже сообщали. В 18:43 он был потушен. Как рассказали в ГУ МЧС России по РК, установлено, что произошло возгорание в четырех двухэтажных домах общей площадью 350 кв. метров.   Всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС 46 человек и 18 единиц техники.

Узнайте больше:  Меганом посетит Владыка Платон и проведёт чин закладки храма-часовни

Пожар в Кипарисном ликвидирован. Прокуратура держит ситуацию на контроле

Точная причина пожара будет установлена специалистами. Ситуация – на контроле прокуратуры Крыма. Сообщатся, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Не исключен поджог.

Пожар в Кипарисном ликвидирован. Прокуратура держит ситуацию на контроле

Фото: прокуратура РК и ГУ МЧС России по РК.

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.