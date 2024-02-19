Пожар в Кипарисном ликвидирован. Прокуратура держит ситуацию на контроле

О пожаре в Кипарисном, под Алуштой мы сегодня уже сообщали. В 18:43 он был потушен. Как рассказали в ГУ МЧС России по РК, установлено, что произошло возгорание в четырех двухэтажных домах общей площадью 350 кв. метров. Всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС 46 человек и 18 единиц техники.

Точная причина пожара будет установлена специалистами. Ситуация – на контроле прокуратуры Крыма. Сообщатся, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Не исключен поджог.

Фото: прокуратура РК и ГУ МЧС России по РК.