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Пожелайте себе "Спокойной ночи!" Приспособления для лечения храпа - да или нет?
фото: Kampus Production (pexels.com)

Пожелайте себе «Спокойной ночи!» Приспособления для лечения храпа — да или нет?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:50 11.09.2021

Те, кто сам храпит во время сна, или же живёт с человеком, который «выводит рулады» по ночам, согласятся — это непросто проблема, это проблемище! Да, конечно, многие привыкают к такой ситуации или же отчаянно мирятся с ней, не видя выхода, но то, что она доставляет массу неудобств — это факт. И тут врачи, наверняка, захотят добавить «ложку дёгтя»: храп — это не просто звук, беспокоящий наши уши. Это неполадки со здоровьем, степень серьёзности которых может варьироваться от «терпимо» до «надо лечить, иначе — летальный исход». Вдаваться в подробности медицинской стороны вопроса мы не будем — он сложный, зависит от исходного состояния конкретного пациента и т.д. А вот о приспособлениях от храпа поговорим.

Приспособления для лечения храпа — от «соски» до браслета

Отметим: таких приборов много. Каждый в большей или меньше мере эффективный, но, по словам специалистов, обратить на них внимание, подбирая способ лечения от храпа, однозначно стоит. При этом подчёркивают важный момент: такого рода устройства могут помочь исключительно при «разборках» с так называемым неосложнённым храпом. То есть тогда, когда нет значительных проблем с дыханием во сне. Если же есть симптомы, указывающие на то, что храп — это уже болезнь, а именно — наблюдаются остановки дыхания, то путь у храпящего лежит явно не в магазин, а исключительно к врачу. Иначе — помните? — возможен летальный исход.

Что же касается устройств, способных помочь при храпе первого типа, то основные таковы:

Клипса «Антихрап»

«В быту» этот прибор также называют «прищепкой», «затычкой», «вставкой» в нос. И… в общем-то… это от правды недалеко: клипса и выглядит так, и её функциональность, «крутится» вокруг простого действия: прибор закрепляется на нижней части носа, на ноздрях. Как результат: расширяются носовые ходы, говорят производители, а значит воздух поступает в большей мере.

На что можно рассчитывать при использовании клипсы? Предполагается, что происходит стимуляция тонуса мышц носа, что в итоге ведёт к снятию отёчности. Храпеть человек перестаёт или же, по крайне мере, интенсивность выраженности храпа уменьшается.

Насколько эффективно устройство? В целом, производители не гарантируют выраженный результат. Но свидетельства, что приспособление помогает, также есть.

Поставить ли клипсу себе «на службу»? Попробовать, вероятно, стоит. Однако! Устройство точно не стоит использовать тем, у кого есть апноэ.

Пожелайте себе "Спокойной ночи!" Приспособления для лечения храпа - да или нет?

«Соска» от храпа

Именно так это устройство и называется! И выглядит также, что уж там… В чём суть?

Физиологически «соска» дублирует процесс глотания. При сосательных движениях язык фиксируется в нижнем положении за зубами. Когда язык остается неподвижным, мягкое небо не вибрирует и, соответственно, не возникает храп. Кроме того, с соской во рту человек не склонен открывать рот, — поясняют специалисты проекта «Азбука Сна и Дыхания».

Выглядит хорошо? Да, однако эксперты не склонны идеализировать ситуацию. Увы, говорят, но с физиологией человека не всё так просто.

Приспособление во время глубокого сна не может выполнять свою функцию. При расслаблении жевательных мышц челюсть непроизвольно отвисает, разжимаются зубы, просвет глотки спадается и храп возобновляется. Таким образом, соска никак не влияет на проблему появления храпа ночью, купируя его лишь кратковременно, во время засыпания человека.

Пожелайте себе "Спокойной ночи!" Приспособления для лечения храпа - да или нет?

Использовать прибор? Попробуйте. Всегда есть шанс, что именно вам поможет то, что другим не помогает.

Предупреждение:

  • однозначно не использовать при апноэ;
  • перед «заходом» с прибором «в ночь» приспособиться к его использованию.

Браслет

Пожалуй, наиболее распространённое и востребованное устройство для использования при храпе. Алгоритм действия элементарно прост: браслет на руке, человек начинает храпеть, на датчик прибора поступает соответствующий сигнал, устройство срабатывает, будя спящего.

Кому показан? Тем, кто просыпаясь — не просыпается, а лишь меняет позу. Тем же, кто спит чутко, а в случае пробуждения не может затем уснуть, устройство, разумеется, не помощник.

Впрочем, в любом случае, согласитесь, если человек храпит перманентно, то постоянные толчки от прибора — сомнительное удовольствие, и уж явно не идущее на пользу здоровью.

Кольцо

Здесь уже речь идёт о «тонких материях». Считается, что такое кольцо, надетое на мизинец, воздействует на акупунктурные точки, связанные с носовыми ходами — они расширяются и дышать пациенту становится проще.

Работает ли прибор? То, что акупунктура — метод лечения при многих заболеваниях весьма эффективный, однозначно. В данном же случае, говорят специалисты, вопросов больше, чем ответов. Но… пробуйте…

Пожелайте себе "Спокойной ночи!" Приспособления для лечения храпа - да или нет?

Хотите спать спокойно — идите к профессионалам

Человеческая натура во многом определяется избитой фразой — «Мы лёгких путей не ищем». В случае с лечением храма, увы, этот момент также имеет место быть. Между тем, всё гораздо проще, чем «клипса в нос». Медицина не стоит на месте и давно уже умеет лечить храпящих. И — да: с учётом их диагнозов, а значит не только эффективно, но и максимально безопасно.

Что имеется ввиду здесь? Существуют несколько методов лечения храпа, чья эффективность доказана клинически. А именно:

  • СИПАП-терапия.
  • Капа для сна.
  • Хирургическое лечение.

Эти способы проверили на себе сотни «храпунов». Главный момент — их можно использовать не только при неосложнённом виде храпа, но и тогда, когда ситуация уже характеризуется медицинскими диагнозами, а значит напрямую угрожает здоровью, а то и жизни человека. Подробнее об этих методах — здесь.

В целом же: если вы храпите, то в любом случае это повод обратиться к врачу. Как минимум для того, чтобы определить степень проблемы, как максимум — вовремя начать лечение. Увы, но статистика весьма неутешительна: число смертей от внезапной остановки дыхания во сне с каждым годом увеличивается.

иллюстрации: sleep-resp.ru

Пожелайте себе "Спокойной ночи!" Приспособления для лечения храпа - да или нет?

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