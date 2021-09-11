Пожелайте себе «Спокойной ночи!» Приспособления для лечения храпа — да или нет?

Те, кто сам храпит во время сна, или же живёт с человеком, который «выводит рулады» по ночам, согласятся — это непросто проблема, это проблемище! Да, конечно, многие привыкают к такой ситуации или же отчаянно мирятся с ней, не видя выхода, но то, что она доставляет массу неудобств — это факт. И тут врачи, наверняка, захотят добавить «ложку дёгтя»: храп — это не просто звук, беспокоящий наши уши. Это неполадки со здоровьем, степень серьёзности которых может варьироваться от «терпимо» до «надо лечить, иначе — летальный исход». Вдаваться в подробности медицинской стороны вопроса мы не будем — он сложный, зависит от исходного состояния конкретного пациента и т.д. А вот о приспособлениях от храпа поговорим.

Приспособления для лечения храпа — от «соски» до браслета

Отметим: таких приборов много. Каждый в большей или меньше мере эффективный, но, по словам специалистов, обратить на них внимание, подбирая способ лечения от храпа, однозначно стоит. При этом подчёркивают важный момент: такого рода устройства могут помочь исключительно при «разборках» с так называемым неосложнённым храпом. То есть тогда, когда нет значительных проблем с дыханием во сне. Если же есть симптомы, указывающие на то, что храп — это уже болезнь, а именно — наблюдаются остановки дыхания, то путь у храпящего лежит явно не в магазин, а исключительно к врачу. Иначе — помните? — возможен летальный исход.

Что же касается устройств, способных помочь при храпе первого типа, то основные таковы:

Клипса «Антихрап»

«В быту» этот прибор также называют «прищепкой», «затычкой», «вставкой» в нос. И… в общем-то… это от правды недалеко: клипса и выглядит так, и её функциональность, «крутится» вокруг простого действия: прибор закрепляется на нижней части носа, на ноздрях. Как результат: расширяются носовые ходы, говорят производители, а значит воздух поступает в большей мере.

На что можно рассчитывать при использовании клипсы? Предполагается, что происходит стимуляция тонуса мышц носа, что в итоге ведёт к снятию отёчности. Храпеть человек перестаёт или же, по крайне мере, интенсивность выраженности храпа уменьшается.

Насколько эффективно устройство? В целом, производители не гарантируют выраженный результат. Но свидетельства, что приспособление помогает, также есть.

Поставить ли клипсу себе «на службу»? Попробовать, вероятно, стоит. Однако! Устройство точно не стоит использовать тем, у кого есть апноэ.

«Соска» от храпа

Именно так это устройство и называется! И выглядит также, что уж там… В чём суть?

Физиологически «соска» дублирует процесс глотания. При сосательных движениях язык фиксируется в нижнем положении за зубами. Когда язык остается неподвижным, мягкое небо не вибрирует и, соответственно, не возникает храп. Кроме того, с соской во рту человек не склонен открывать рот, — поясняют специалисты проекта «Азбука Сна и Дыхания».

Выглядит хорошо? Да, однако эксперты не склонны идеализировать ситуацию. Увы, говорят, но с физиологией человека не всё так просто.

Приспособление во время глубокого сна не может выполнять свою функцию. При расслаблении жевательных мышц челюсть непроизвольно отвисает, разжимаются зубы, просвет глотки спадается и храп возобновляется. Таким образом, соска никак не влияет на проблему появления храпа ночью, купируя его лишь кратковременно, во время засыпания человека.

Использовать прибор? Попробуйте. Всегда есть шанс, что именно вам поможет то, что другим не помогает.

Предупреждение:

однозначно не использовать при апноэ;

перед «заходом» с прибором «в ночь» приспособиться к его использованию.

Браслет

Пожалуй, наиболее распространённое и востребованное устройство для использования при храпе. Алгоритм действия элементарно прост: браслет на руке, человек начинает храпеть, на датчик прибора поступает соответствующий сигнал, устройство срабатывает, будя спящего.

Кому показан? Тем, кто просыпаясь — не просыпается, а лишь меняет позу. Тем же, кто спит чутко, а в случае пробуждения не может затем уснуть, устройство, разумеется, не помощник.

Впрочем, в любом случае, согласитесь, если человек храпит перманентно, то постоянные толчки от прибора — сомнительное удовольствие, и уж явно не идущее на пользу здоровью.

Кольцо

Здесь уже речь идёт о «тонких материях». Считается, что такое кольцо, надетое на мизинец, воздействует на акупунктурные точки, связанные с носовыми ходами — они расширяются и дышать пациенту становится проще.

Работает ли прибор? То, что акупунктура — метод лечения при многих заболеваниях весьма эффективный, однозначно. В данном же случае, говорят специалисты, вопросов больше, чем ответов. Но… пробуйте…

Хотите спать спокойно — идите к профессионалам

Человеческая натура во многом определяется избитой фразой — «Мы лёгких путей не ищем». В случае с лечением храма, увы, этот момент также имеет место быть. Между тем, всё гораздо проще, чем «клипса в нос». Медицина не стоит на месте и давно уже умеет лечить храпящих. И — да: с учётом их диагнозов, а значит не только эффективно, но и максимально безопасно.

Что имеется ввиду здесь? Существуют несколько методов лечения храпа, чья эффективность доказана клинически. А именно:

СИПАП-терапия.

Капа для сна.

Хирургическое лечение.

Эти способы проверили на себе сотни «храпунов». Главный момент — их можно использовать не только при неосложнённом виде храпа, но и тогда, когда ситуация уже характеризуется медицинскими диагнозами, а значит напрямую угрожает здоровью, а то и жизни человека. Подробнее об этих методах — здесь.

В целом же: если вы храпите, то в любом случае это повод обратиться к врачу. Как минимум для того, чтобы определить степень проблемы, как максимум — вовремя начать лечение. Увы, но статистика весьма неутешительна: число смертей от внезапной остановки дыхания во сне с каждым годом увеличивается.

иллюстрации: sleep-resp.ru