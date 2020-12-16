Prada, Сhanel, Balenciaga... Именами каких брендов россияне называют своих собак

Названия люксовых брендов зачастую становятся источником вдохновения для будущего имени питомца. Благодаря этой тенденции на улицах города можно встретить собак по кличке Гучи или Валентино. Российская кинологическая федерация составила рейтинг популярных брендов, в честь которых россияне называют своих собак.

Идеи, как назвать питомца, приходят по-разному. Для кого-то вдохновением служат герои фильмов, известные артисты, названия любимых спортивных команд. Иногда собаководы называют своих собак в честь люксовых брендов. При том получают такие клички не только собаки декоративных пород, и на российских улицах можно встретить немецкую овчарку Диор и бульмастифа Прада, − говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

От Chanel до Balenciaga

Французская компания по производству одежды и предметов роскоши, основанная модельером Коко Шанель в Париже, вдохновила собаководов по всей России своей лаконичностью и лоском, видимо поэтому кличка Шанель наиболее популярна среди владельцев собак. Питомцев с такой кличкой 1314. Чаще всего так называют йоркширских терьеров. Среди собак с такой кличкой также можно найти немецкую овчарку, чихуахуа и даже алабая.

На втором месте по популярности оказалась кличка Тиффани. Не удивительно, ведь миллионы девушек по всему миру мечтают стать обладательницами украшений этой ювелирной компании. Собак, которые носят эту кличку целых 1043. Больше всего собак с такой кличкой пород йоркширский терьер и шпиц, но среди тех, кто носит эту кличку, встречаются хаски и ротвейлеры, а также американские стаффордширские терьеры.

На третьем месте оказалась кличка Живанши. Таких питомцев 696. Следом за Живанши идут клички Прада и Армани, 478 и 400 собак соответственно. В рейтинге также есть клички Диор, Гучи и даже Ролекс.

Вот как выглядит ТОП-10 самых популярных кличек собак, чьи хозяева вдохновились названиями любимых брендов:

Шанель Тиффани Живанши Прада Армани Диор Гучи Версаче Валентино Ролекс

В рейтинг топ-10 самых популярных кличек не вошли такие клички, как Фенди, Дольче, Картье и Баленсиага, но они недалеко ушли от лидеров списка, расположившись на 11, 12, 13 и 14 строчках соответственно.