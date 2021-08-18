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Правда ли «Победа» дешевле: сравнение цен по 25 популярным направлениям
фото: pxhere.com

Правда ли «Победа» дешевле: сравнение цен по 25 популярным направлениям

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 18.08.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру сравнил средние чеки по оформленным билетам у «Победы» и других авиакомпаний. Анализировались данные по вылетам, совершенным в первом полугодии 2021 года. Для исследования из числа самых популярных направлений по России были отобраны 25 направлений, куда летает «Победа», с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в I полугодии 2021 года

НаправлениеДоля «Победы»Победа, средний чек туда-обратноДругие авиакомпании, средний чек туда-обратноНасколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к
Москва — Новосибирск39%91291152320,8%
Санкт-Петербург — Екатеринбург 55%84711033518%
Москва — Ульяновск56,5%5692687217,2%
Санкт-Петербург — Геленджик17,5%132081577916,3%
Москва — Горно-Алтайск49%130681557416,1%
Москва — Саратов61%7087842815,9%
Москва — Казань38%6348753815,8%
Москва — Челябинск32%7323868815,7%
Москва — Пермь47,5%6486763615,1%
Москва — Екатеринбург26%5808682714,9%
Санкт-Петербург — Калининград33%7284851714,5%
Санкт-Петербург — Краснодар33%96361093711,9%
Москва — Волгоград49%6444726611,3%
Москва — Уфа37%6401711210%
Москва — Минеральные Воды30%851493338,8%
Москва — Краснодар29,5%717477998%
Москва — Санкт-Петербург27%464449957%
Москва Калининград22%776982856,2%
Москва Анапа9%9937105646%
Санкт-Петербург Сочи14%12266129395,2%
Москва Геленджик11%10183107024,9%
Москва Астрахань47%873691714,7%
Москва Сочи15%947998824,1%
Санкт-Петербург Анапа10%1469214587+0,7%
Москва Махачкала41%97498601+13,4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков Туту.ру, среди 25 рассмотренных направлений, по 23-м средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний. Особенно разрыв заметен на направлении Москва — Новосибирск, где при оформлении билета туда-обратно средний чек у «Победы» на 20,8% ниже, чем у остальных авиакомпаний, работающих на этом маршруте. Средний чек у «Победы» на данном направлении равен 9 129 рублям, у других авиакомпаний — 11 523 рублям туда-обратно.

На направлении Санкт-Петербург — Екатеринбург билеты «Победы» в среднем дешевле на 18%: 8 471 рубль туда-обратно против 10 335 рублей. На 17,2% дешевле билеты «Победы» на направлении Москва — Ульяновск: средний чек у «Победы» в первом полугодии составил 5 692 рубля, у остальных авиакомпаний — 6 872 рубля.

На 14-16% ниже средние чеки у «Победы», чем у остальных, на направлениях Санкт-Петербург — Геленджик, Москва — Горно-Алтайск, Москва — Саратов, Москва — Казань, Москва — Челябинск, Москва — Пермь, Москва — Екатеринбург и Санкт-Петербург — Калининград. На 10-12% дешевле билеты у «Победы» на направлениях Санкт-Петербург — Краснодар, Москва — Волгоград и Москва — Уфа.

На направлениях Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Геленджик, Москва — Астрахань и Москва — Сочи разрыв с конкурентами уже менее заметный, от 4,1% до 8,8%. А на направлениях Санкт-Петербург — Анапа и Москва — Махачкала средние чеки у «Победы» оказались выше, чем у остальных авиакомпаний.

Среди представленных в рейтинге направлений наибольшая доля билетов, оформленных для перелета «Победой», аналитиками Туту.ру зафиксирована на маршрутах Москва — Саратов (61%), Москва — Ульяновск (56,5%), Санкт-Петербург — Екатеринбург (55%), Москва — Горно-Алтайск (49%) и Москва — Волгоград (49%).

Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в 2020 году

НаправлениеДоля «Победы»Победа, средний чек туда-обратноДругие авиакомпании, средний чек туда-обратноНасколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к
Москва — Екатеринбург27%5563786929,3%
Москва — Горно-Алтайск36,3%133981887829%
Москва — Ульяновск58,6%5501757827,4%
Москва — Казань31,4%4859666527,1%
Санкт-Петербург — Екатеринбург 47,9%76011019325,4%
Москва — Челябинск35%6537869124,7%
Москва — Новосибирск30,2%89871178323,7%
Санкт-Петербург — Сочи11%99051290023,2%
Москва — Саратов55,4%6188796722,3%
Москва — Волгоград45%6026773122%
Москва — Пермь35,20%6100779421,7%
Санкт-Петербург — Краснодар26%83981045619,7%
Москва — Санкт-Петербург27%4139510819%
Москва — Минеральные Воды21%5937730718,8%
Москва — Уфа27%5224642218,7%
Санкт-Петербург — Калининград27%6696813817,7%
Санкт-Петербург — Геленджик24,4%126191518316,9%
Москва — Астрахань44%7505888615,6%
Москва — Краснодар18,70%5705672815,2%
Москва — Махачкала32%6424728311,8%
Санкт-Петербург — Анапа14%12442137409,5%
Москва — Анапа9%890397448,7%
Москва — Калининград17%739780628,3%
Москва — Сочи10%893394285,3%
Москва — Геленджик11%9816101052,9%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В 2020 году на всех 25 рассмотренных направлениях средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний. Причем на 10 направлениях разрыв оказался более 20%. Это направления Москва — Екатеринбург, Москва — Горно-Алтайск, Москва — Ульяновск, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Екатеринбург, Москва — Челябинск, Москва — Новосибирск, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Саратов, Москва — Волгоград и Москва — Пермь.

Максимальная выгода по сравнению с другими авиакомпаниями на рассмотренных направлениях в 2020 году составила почти 30%.

Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в 2019 году

НаправлениеДоля «Победы»Победа, средний чек туда-обратноДругие авиакомпании, средний чек туда-обратноНасколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к
Москва — Горно-Алтайск53,2%149912772845,9%
Москва — Саратов27,3%63321031038,6%
Москва — Ульяновск44,2%6295964334,7%
Москва — Казань16,5%5507773928,9%
Москва — Екатеринбург17,1%82481147728,1%
Москва — Пермь21,8%82481139027,6%
Санкт-Петербург — Калининград27,9%7266982626,1%
Москва — Астрахань42,6%90961191523,7%
Москва — Минеральные Воды12,9%7183933523,1%
Москва — Челябинск17,8%89611163923,0%
Москва — Волгоград30,3%6886889722,6%
Санкт-Петербург — Сочи17,0%129041658022,2%
Москва — Новосибирск13,5%134601705921,1%
Москва — Калининград16,7%7351927320,8%
Санкт-Петербург — Екатеринбург 27,4%118631489620,4%
Москва — Санкт-Петербург15,2%5899728619,0%
Москва — Геленджик24,4%113211387518,5%
Москва — Краснодар18,2%7747917015,6%
Санкт-Петербург — Геленджик2,8%183982089312,0%
Москва — Анапа7,9%109751242611,7%
Санкт-Петербург — Анапа15,2%165141860411,3%
Москва — Уфа10,7%801487528,5%
Санкт-Петербург — Краснодар23,8%11361123638,1%
Москва — Сочи9,6%10180109377,3%
Москва — Махачкала27,5%903591201,0%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В 2019 году максимальная выгода по сравнению с другими авиакомпаниями на рассмотренных направлениях составляла 46%. Такой отрыв был на направлении Москва — Горно-Алтайск. Выгода более чем 20% отмечается на 15 направлениях из 25.

Комментирует руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина:

Цена перелета зависит от конкретной авиакомпании и от спроса на конкретный рейс. Как правило, чем больше спрос на определенный рейс, тем дороже билеты. Свои коррективы в ценообразование внес коронакризис. К примеру, раньше все знали, что билеты чаще всего дорожают к датам вылета и старались покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость, а структура спроса не такая, как раньше, и некоторые авиакомпании сбрасывают цену ближе к вылету, если салон не заполнен. Это одна из причин, по которым сокращается разрыв в среднем чеке у разных авиакомпании на одном и том же направлении.

Также пандемия повлияла на маршрутные сетки авиакомпании. В частности, борта были перекинуты с международных рейсов на внутренние. Это сделало более доступным перелеты по ряду интересных туристических направлений — таких, как Горно-Алтайск, Екатеринбург, Пермь, Астрахань, а также привело к снижению средних чеков на самых востребованных направлениях. Существенно снизился средний чек за перелёт по направлению Москва — Санкт-Петербург, стали доступнее перелеты на морские курорты. В первом полугодии, по данным аналитиков Туту.ру, за перелёт по России платили в среднем порядка 11 тыс. рублей туда-обратно — на 10% меньше, чем за тот же период 2019 года. Обычно до пандемии цены на перелеты росли на 5-7% в год, но в прошлом году авиакомпании активно снижали цены и устраивали различные распродажи, чтобы заполнить борта, и сейчас цены еще не восстановились до допандемийного уровня.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Правда ли «Победа» дешевле: сравнение цен по 25 популярным направлениям

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