Правда ли «Победа» дешевле: сравнение цен по 25 популярным направлениям

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в I полугодии 2021 года
|Направление
|Доля «Победы»
|Победа, средний чек туда-обратно
|Другие авиакомпании, средний чек туда-обратно
|Насколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к
|Москва — Новосибирск
|39%
|9129
|11523
|20,8%
|Санкт-Петербург — Екатеринбург
|55%
|8471
|10335
|18%
|Москва — Ульяновск
|56,5%
|5692
|6872
|17,2%
|Санкт-Петербург — Геленджик
|17,5%
|13208
|15779
|16,3%
|Москва — Горно-Алтайск
|49%
|13068
|15574
|16,1%
|Москва — Саратов
|61%
|7087
|8428
|15,9%
|Москва — Казань
|38%
|6348
|7538
|15,8%
|Москва — Челябинск
|32%
|7323
|8688
|15,7%
|Москва — Пермь
|47,5%
|6486
|7636
|15,1%
|Москва — Екатеринбург
|26%
|5808
|6827
|14,9%
|Санкт-Петербург — Калининград
|33%
|7284
|8517
|14,5%
|Санкт-Петербург — Краснодар
|33%
|9636
|10937
|11,9%
|Москва — Волгоград
|49%
|6444
|7266
|11,3%
|Москва — Уфа
|37%
|6401
|7112
|10%
|Москва — Минеральные Воды
|30%
|8514
|9333
|8,8%
|Москва — Краснодар
|29,5%
|7174
|7799
|8%
|Москва — Санкт-Петербург
|27%
|4644
|4995
|7%
|Москва — Калининград
|22%
|7769
|8285
|6,2%
|Москва — Анапа
|9%
|9937
|10564
|6%
|Санкт-Петербург — Сочи
|14%
|12266
|12939
|5,2%
|Москва — Геленджик
|11%
|10183
|10702
|4,9%
|Москва — Астрахань
|47%
|8736
|9171
|4,7%
|Москва — Сочи
|15%
|9479
|9882
|4,1%
|Санкт-Петербург — Анапа
|10%
|14692
|14587
|+0,7%
|Москва — Махачкала
|41%
|9749
|8601
|+13,4%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
По данным аналитиков Туту.ру, среди 25 рассмотренных направлений, по 23-м средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний. Особенно разрыв заметен на направлении Москва — Новосибирск, где при оформлении билета туда-обратно средний чек у «Победы» на 20,8% ниже, чем у остальных авиакомпаний, работающих на этом маршруте. Средний чек у «Победы» на данном направлении равен 9 129 рублям, у других авиакомпаний — 11 523 рублям туда-обратно.
На направлении Санкт-Петербург — Екатеринбург билеты «Победы» в среднем дешевле на 18%: 8 471 рубль туда-обратно против 10 335 рублей. На 17,2% дешевле билеты «Победы» на направлении Москва — Ульяновск: средний чек у «Победы» в первом полугодии составил 5 692 рубля, у остальных авиакомпаний — 6 872 рубля.
На 14-16% ниже средние чеки у «Победы», чем у остальных, на направлениях Санкт-Петербург — Геленджик, Москва — Горно-Алтайск, Москва — Саратов, Москва — Казань, Москва — Челябинск, Москва — Пермь, Москва — Екатеринбург и Санкт-Петербург — Калининград. На 10-12% дешевле билеты у «Победы» на направлениях Санкт-Петербург — Краснодар, Москва — Волгоград и Москва — Уфа.
На направлениях Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Геленджик, Москва — Астрахань и Москва — Сочи разрыв с конкурентами уже менее заметный, от 4,1% до 8,8%. А на направлениях Санкт-Петербург — Анапа и Москва — Махачкала средние чеки у «Победы» оказались выше, чем у остальных авиакомпаний.
Среди представленных в рейтинге направлений наибольшая доля билетов, оформленных для перелета «Победой», аналитиками Туту.ру зафиксирована на маршрутах Москва — Саратов (61%), Москва — Ульяновск (56,5%), Санкт-Петербург — Екатеринбург (55%), Москва — Горно-Алтайск (49%) и Москва — Волгоград (49%).
Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в 2020 году
|Направление
|Доля «Победы»
|Победа, средний чек туда-обратно
|Другие авиакомпании, средний чек туда-обратно
|Насколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к
|Москва — Екатеринбург
|27%
|5563
|7869
|29,3%
|Москва — Горно-Алтайск
|36,3%
|13398
|18878
|29%
|Москва — Ульяновск
|58,6%
|5501
|7578
|27,4%
|Москва — Казань
|31,4%
|4859
|6665
|27,1%
|Санкт-Петербург — Екатеринбург
|47,9%
|7601
|10193
|25,4%
|Москва — Челябинск
|35%
|6537
|8691
|24,7%
|Москва — Новосибирск
|30,2%
|8987
|11783
|23,7%
|Санкт-Петербург — Сочи
|11%
|9905
|12900
|23,2%
|Москва — Саратов
|55,4%
|6188
|7967
|22,3%
|Москва — Волгоград
|45%
|6026
|7731
|22%
|Москва — Пермь
|35,20%
|6100
|7794
|21,7%
|Санкт-Петербург — Краснодар
|26%
|8398
|10456
|19,7%
|Москва — Санкт-Петербург
|27%
|4139
|5108
|19%
|Москва — Минеральные Воды
|21%
|5937
|7307
|18,8%
|Москва — Уфа
|27%
|5224
|6422
|18,7%
|Санкт-Петербург — Калининград
|27%
|6696
|8138
|17,7%
|Санкт-Петербург — Геленджик
|24,4%
|12619
|15183
|16,9%
|Москва — Астрахань
|44%
|7505
|8886
|15,6%
|Москва — Краснодар
|18,70%
|5705
|6728
|15,2%
|Москва — Махачкала
|32%
|6424
|7283
|11,8%
|Санкт-Петербург — Анапа
|14%
|12442
|13740
|9,5%
|Москва — Анапа
|9%
|8903
|9744
|8,7%
|Москва — Калининград
|17%
|7397
|8062
|8,3%
|Москва — Сочи
|10%
|8933
|9428
|5,3%
|Москва — Геленджик
|11%
|9816
|10105
|2,9%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
В 2020 году на всех 25 рассмотренных направлениях средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний. Причем на 10 направлениях разрыв оказался более 20%. Это направления Москва — Екатеринбург, Москва — Горно-Алтайск, Москва — Ульяновск, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Екатеринбург, Москва — Челябинск, Москва — Новосибирск, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Саратов, Москва — Волгоград и Москва — Пермь.
Максимальная выгода по сравнению с другими авиакомпаниями на рассмотренных направлениях в 2020 году составила почти 30%.
Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в 2019 году
|Направление
|Доля «Победы»
|Победа, средний чек туда-обратно
|Другие авиакомпании, средний чек туда-обратно
|Насколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к
|Москва — Горно-Алтайск
|53,2%
|14991
|27728
|45,9%
|Москва — Саратов
|27,3%
|6332
|10310
|38,6%
|Москва — Ульяновск
|44,2%
|6295
|9643
|34,7%
|Москва — Казань
|16,5%
|5507
|7739
|28,9%
|Москва — Екатеринбург
|17,1%
|8248
|11477
|28,1%
|Москва — Пермь
|21,8%
|8248
|11390
|27,6%
|Санкт-Петербург — Калининград
|27,9%
|7266
|9826
|26,1%
|Москва — Астрахань
|42,6%
|9096
|11915
|23,7%
|Москва — Минеральные Воды
|12,9%
|7183
|9335
|23,1%
|Москва — Челябинск
|17,8%
|8961
|11639
|23,0%
|Москва — Волгоград
|30,3%
|6886
|8897
|22,6%
|Санкт-Петербург — Сочи
|17,0%
|12904
|16580
|22,2%
|Москва — Новосибирск
|13,5%
|13460
|17059
|21,1%
|Москва — Калининград
|16,7%
|7351
|9273
|20,8%
|Санкт-Петербург — Екатеринбург
|27,4%
|11863
|14896
|20,4%
|Москва — Санкт-Петербург
|15,2%
|5899
|7286
|19,0%
|Москва — Геленджик
|24,4%
|11321
|13875
|18,5%
|Москва — Краснодар
|18,2%
|7747
|9170
|15,6%
|Санкт-Петербург — Геленджик
|2,8%
|18398
|20893
|12,0%
|Москва — Анапа
|7,9%
|10975
|12426
|11,7%
|Санкт-Петербург — Анапа
|15,2%
|16514
|18604
|11,3%
|Москва — Уфа
|10,7%
|8014
|8752
|8,5%
|Санкт-Петербург — Краснодар
|23,8%
|11361
|12363
|8,1%
|Москва — Сочи
|9,6%
|10180
|10937
|7,3%
|Москва — Махачкала
|27,5%
|9035
|9120
|1,0%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
В 2019 году максимальная выгода по сравнению с другими авиакомпаниями на рассмотренных направлениях составляла 46%. Такой отрыв был на направлении Москва — Горно-Алтайск. Выгода более чем 20% отмечается на 15 направлениях из 25.
Комментирует руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина:
Цена перелета зависит от конкретной авиакомпании и от спроса на конкретный рейс. Как правило, чем больше спрос на определенный рейс, тем дороже билеты. Свои коррективы в ценообразование внес коронакризис. К примеру, раньше все знали, что билеты чаще всего дорожают к датам вылета и старались покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость, а структура спроса не такая, как раньше, и некоторые авиакомпании сбрасывают цену ближе к вылету, если салон не заполнен. Это одна из причин, по которым сокращается разрыв в среднем чеке у разных авиакомпании на одном и том же направлении.
Также пандемия повлияла на маршрутные сетки авиакомпании. В частности, борта были перекинуты с международных рейсов на внутренние. Это сделало более доступным перелеты по ряду интересных туристических направлений — таких, как Горно-Алтайск, Екатеринбург, Пермь, Астрахань, а также привело к снижению средних чеков на самых востребованных направлениях. Существенно снизился средний чек за перелёт по направлению Москва — Санкт-Петербург, стали доступнее перелеты на морские курорты. В первом полугодии, по данным аналитиков Туту.ру, за перелёт по России платили в среднем порядка 11 тыс. рублей туда-обратно — на 10% меньше, чем за тот же период 2019 года. Обычно до пандемии цены на перелеты росли на 5-7% в год, но в прошлом году авиакомпании активно снижали цены и устраивали различные распродажи, чтобы заполнить борта, и сейчас цены еще не восстановились до допандемийного уровня.
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