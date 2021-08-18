Правда ли «Победа» дешевле: сравнение цен по 25 популярным направлениям

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру сравнил средние чеки по оформленным билетам у «Победы» и других авиакомпаний. Анализировались данные по вылетам, совершенным в первом полугодии 2021 года. Для исследования из числа самых популярных направлений по России были отобраны 25 направлений, куда летает «Победа», с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в I полугодии 2021 года

Направление Доля «Победы» Победа, средний чек туда-обратно Другие авиакомпании, средний чек туда-обратно Насколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к Москва — Новосибирск 39% 9129 11523 20,8% Санкт-Петербург — Екатеринбург 55% 8471 10335 18% Москва — Ульяновск 56,5% 5692 6872 17,2% Санкт-Петербург — Геленджик 17,5% 13208 15779 16,3% Москва — Горно-Алтайск 49% 13068 15574 16,1% Москва — Саратов 61% 7087 8428 15,9% Москва — Казань 38% 6348 7538 15,8% Москва — Челябинск 32% 7323 8688 15,7% Москва — Пермь 47,5% 6486 7636 15,1% Москва — Екатеринбург 26% 5808 6827 14,9% Санкт-Петербург — Калининград 33% 7284 8517 14,5% Санкт-Петербург — Краснодар 33% 9636 10937 11,9% Москва — Волгоград 49% 6444 7266 11,3% Москва — Уфа 37% 6401 7112 10% Москва — Минеральные Воды 30% 8514 9333 8,8% Москва — Краснодар 29,5% 7174 7799 8% Москва — Санкт-Петербург 27% 4644 4995 7% Москва — Калининград 22% 7769 8285 6,2% Москва — Анапа 9% 9937 10564 6% Санкт-Петербург — Сочи 14% 12266 12939 5,2% Москва — Геленджик 11% 10183 10702 4,9% Москва — Астрахань 47% 8736 9171 4,7% Москва — Сочи 15% 9479 9882 4,1% Санкт-Петербург — Анапа 10% 14692 14587 +0,7% Москва — Махачкала 41% 9749 8601 +13,4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным аналитиков Туту.ру, среди 25 рассмотренных направлений, по 23-м средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний. Особенно разрыв заметен на направлении Москва — Новосибирск, где при оформлении билета туда-обратно средний чек у «Победы» на 20,8% ниже, чем у остальных авиакомпаний, работающих на этом маршруте. Средний чек у «Победы» на данном направлении равен 9 129 рублям, у других авиакомпаний — 11 523 рублям туда-обратно.

На направлении Санкт-Петербург — Екатеринбург билеты «Победы» в среднем дешевле на 18%: 8 471 рубль туда-обратно против 10 335 рублей. На 17,2% дешевле билеты «Победы» на направлении Москва — Ульяновск: средний чек у «Победы» в первом полугодии составил 5 692 рубля, у остальных авиакомпаний — 6 872 рубля.

На 14-16% ниже средние чеки у «Победы», чем у остальных, на направлениях Санкт-Петербург — Геленджик, Москва — Горно-Алтайск, Москва — Саратов, Москва — Казань, Москва — Челябинск, Москва — Пермь, Москва — Екатеринбург и Санкт-Петербург — Калининград. На 10-12% дешевле билеты у «Победы» на направлениях Санкт-Петербург — Краснодар, Москва — Волгоград и Москва — Уфа.

На направлениях Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Геленджик, Москва — Астрахань и Москва — Сочи разрыв с конкурентами уже менее заметный, от 4,1% до 8,8%. А на направлениях Санкт-Петербург — Анапа и Москва — Махачкала средние чеки у «Победы» оказались выше, чем у остальных авиакомпаний.

Среди представленных в рейтинге направлений наибольшая доля билетов, оформленных для перелета «Победой», аналитиками Туту.ру зафиксирована на маршрутах Москва — Саратов (61%), Москва — Ульяновск (56,5%), Санкт-Петербург — Екатеринбург (55%), Москва — Горно-Алтайск (49%) и Москва — Волгоград (49%).

Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в 2020 году

Направление Доля «Победы» Победа, средний чек туда-обратно Другие авиакомпании, средний чек туда-обратно Насколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к Москва — Екатеринбург 27% 5563 7869 29,3% Москва — Горно-Алтайск 36,3% 13398 18878 29% Москва — Ульяновск 58,6% 5501 7578 27,4% Москва — Казань 31,4% 4859 6665 27,1% Санкт-Петербург — Екатеринбург 47,9% 7601 10193 25,4% Москва — Челябинск 35% 6537 8691 24,7% Москва — Новосибирск 30,2% 8987 11783 23,7% Санкт-Петербург — Сочи 11% 9905 12900 23,2% Москва — Саратов 55,4% 6188 7967 22,3% Москва — Волгоград 45% 6026 7731 22% Москва — Пермь 35,20% 6100 7794 21,7% Санкт-Петербург — Краснодар 26% 8398 10456 19,7% Москва — Санкт-Петербург 27% 4139 5108 19% Москва — Минеральные Воды 21% 5937 7307 18,8% Москва — Уфа 27% 5224 6422 18,7% Санкт-Петербург — Калининград 27% 6696 8138 17,7% Санкт-Петербург — Геленджик 24,4% 12619 15183 16,9% Москва — Астрахань 44% 7505 8886 15,6% Москва — Краснодар 18,70% 5705 6728 15,2% Москва — Махачкала 32% 6424 7283 11,8% Санкт-Петербург — Анапа 14% 12442 13740 9,5% Москва — Анапа 9% 8903 9744 8,7% Москва — Калининград 17% 7397 8062 8,3% Москва — Сочи 10% 8933 9428 5,3% Москва — Геленджик 11% 9816 10105 2,9%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В 2020 году на всех 25 рассмотренных направлениях средние чеки у клиентов «Победы» оказались ниже, чем у пассажиров других авиакомпаний. Причем на 10 направлениях разрыв оказался более 20%. Это направления Москва — Екатеринбург, Москва — Горно-Алтайск, Москва — Ульяновск, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Екатеринбург, Москва — Челябинск, Москва — Новосибирск, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Саратов, Москва — Волгоград и Москва — Пермь.

Максимальная выгода по сравнению с другими авиакомпаниями на рассмотренных направлениях в 2020 году составила почти 30%.

Сравнение средних чеков по 25 популярным авианаправлениям по России в 2019 году

Направление Доля «Победы» Победа, средний чек туда-обратно Другие авиакомпании, средний чек туда-обратно Насколько средний чек у «Победы» меньше, чем у других а/к Москва — Горно-Алтайск 53,2% 14991 27728 45,9% Москва — Саратов 27,3% 6332 10310 38,6% Москва — Ульяновск 44,2% 6295 9643 34,7% Москва — Казань 16,5% 5507 7739 28,9% Москва — Екатеринбург 17,1% 8248 11477 28,1% Москва — Пермь 21,8% 8248 11390 27,6% Санкт-Петербург — Калининград 27,9% 7266 9826 26,1% Москва — Астрахань 42,6% 9096 11915 23,7% Москва — Минеральные Воды 12,9% 7183 9335 23,1% Москва — Челябинск 17,8% 8961 11639 23,0% Москва — Волгоград 30,3% 6886 8897 22,6% Санкт-Петербург — Сочи 17,0% 12904 16580 22,2% Москва — Новосибирск 13,5% 13460 17059 21,1% Москва — Калининград 16,7% 7351 9273 20,8% Санкт-Петербург — Екатеринбург 27,4% 11863 14896 20,4% Москва — Санкт-Петербург 15,2% 5899 7286 19,0% Москва — Геленджик 24,4% 11321 13875 18,5% Москва — Краснодар 18,2% 7747 9170 15,6% Санкт-Петербург — Геленджик 2,8% 18398 20893 12,0% Москва — Анапа 7,9% 10975 12426 11,7% Санкт-Петербург — Анапа 15,2% 16514 18604 11,3% Москва — Уфа 10,7% 8014 8752 8,5% Санкт-Петербург — Краснодар 23,8% 11361 12363 8,1% Москва — Сочи 9,6% 10180 10937 7,3% Москва — Махачкала 27,5% 9035 9120 1,0%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

В 2019 году максимальная выгода по сравнению с другими авиакомпаниями на рассмотренных направлениях составляла 46%. Такой отрыв был на направлении Москва — Горно-Алтайск. Выгода более чем 20% отмечается на 15 направлениях из 25.

Комментирует руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина:

Цена перелета зависит от конкретной авиакомпании и от спроса на конкретный рейс. Как правило, чем больше спрос на определенный рейс, тем дороже билеты. Свои коррективы в ценообразование внес коронакризис. К примеру, раньше все знали, что билеты чаще всего дорожают к датам вылета и старались покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость, а структура спроса не такая, как раньше, и некоторые авиакомпании сбрасывают цену ближе к вылету, если салон не заполнен. Это одна из причин, по которым сокращается разрыв в среднем чеке у разных авиакомпании на одном и том же направлении. Также пандемия повлияла на маршрутные сетки авиакомпании. В частности, борта были перекинуты с международных рейсов на внутренние. Это сделало более доступным перелеты по ряду интересных туристических направлений — таких, как Горно-Алтайск, Екатеринбург, Пермь, Астрахань, а также привело к снижению средних чеков на самых востребованных направлениях. Существенно снизился средний чек за перелёт по направлению Москва — Санкт-Петербург, стали доступнее перелеты на морские курорты. В первом полугодии, по данным аналитиков Туту.ру, за перелёт по России платили в среднем порядка 11 тыс. рублей туда-обратно — на 10% меньше, чем за тот же период 2019 года. Обычно до пандемии цены на перелеты росли на 5-7% в год, но в прошлом году авиакомпании активно снижали цены и устраивали различные распродажи, чтобы заполнить борта, и сейчас цены еще не восстановились до допандемийного уровня.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.