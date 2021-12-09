Правила охоты нарушать нельзя! Инциденты на территории охотничьих угодий «Кумовское» и «Островское»

Госинспекторами Минприроды Крыма выявлена и пресечена незаконная охота в зоне охраны охотничьих ресурсов общедоступного охотничьего угодья Республики Крым.

Нарушения были обнаружены в ходе проведения надзорных мероприятий в Раздольненском и Первомайском районах на территории общедоступных охотничьих угодий «Кумовское» и «Островское». Граждане осуществляли охоту с применением гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия. В результате своевременного пресечения правонарушения, ущерб охотничьим ресурсам не был причинён. В отношении вышеуказанных граждан, за нарушение требований Правил охоты, составлены 6 протоколов об административных правонарушениях. Материалы дел преданы на рассмотрение для привлечения виновных к ответственности, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Федеральный государственный охотничий надзор на территории Республики Крым осуществляется на постоянной основе. За прошедшую неделю государственными инспекторами Минприроды Крыма при проведении надзорных мероприятий в охотничьих угодьях Республики Крым выявлены и пресечены 16 нарушений гражданами требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов.

Минприроды Крыма призывает гостей и жителей Республики Крым соблюдать природоохранное законодательство. За незаконную охоту предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Справка:

Статья 8.37. часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

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