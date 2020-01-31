Весна идёт — весне дорогу! Правила подбора куртки для мальчика на март-апрель

Весна для родителей, у которых в семьях растут мальчишки, весьма непростое время года. Тот сезон, когда едва ли не каждый выход на улицу завершается непредвиденными ситуациями — как-будто вместе с природой после зимней спячки просыпается в парнях всех возрастов неукротимый дух приключений. Большинство мальчишек буквально превращаются в Perpetuum Mobile со всеми вытекающими отсюда последствиями: «покорение» заборов и деревьев, бег по местности, пересечённой лужами, велосипеды, workout, футбол, игры в «казаков-разбойников» — всё это весенняя каждодневость любого мальчишки. Причём в большинстве случаев такое разнообразие занятий сопряжено с походами в ту же школу, где априори приветствуется опрятность.

Какая же верхняя одежда способна выдержать столь сложные и разнообразные «условия эксплуатации»? А ответ, в общем-то, однозначный: вне конкуренции — куртки. Хорошая новость в том, что подобрать подходящую (а лучше несколько) практически на любой случай жизни сегодня не составляет труда. Интернет и специализированные порталы в помощь — http://barbarris.com/. Совет: привлеките к решению задачи самого ребёнка. Такой подход к делу едва ли не стопроцентная гарантия того, что вещь будет носиться.

От пуховика до ветровки

Куртки изо всех видов верхней одежды, пожалуй, самая функциональная составляющая гардероба. И — да: их модельный ряд весьма широк, что весной (при её капризном характере и быстрой смене температур) весьма кстати. Какие же виды курток будут уместными в гардеробе мальчугана? Если говорить о периоде, когда весна только вступает в свои права, то это:

Традиционные пуховики. На данный момент такой вид верхней одежды представлен в широком ассортименте с точки зрения наполнителя — это могут быть как натуральные материалы, так и искусственные. Соответственно, варьируются и цены на изделия.

Стёганые куртки. Идеальный, к слову, вариант, для супер-активных мальчишек. Такие модели, как правило, весьма удобны в носке и стойко реагируют на нестандартные ситуации.

Двусторонние куртки или «две в одной». В последнее время именно они активно завоёвывают любовь подрастающего поколения. В большинстве случаев они выполнены в двух цветах — ярком с одной стороны и более тёмном с другой, что позволяет надевать их «и в пир, и в мир, и в добрые люди», одним движением руки превращая куртку в вариант «на выход» или «на погулять».

Парки — тёплые (и не очень) длинные куртки с капюшонами.

Что же касается весеннего периода, когда уже и до лета рукой подать, то и здесь куртки дают фору другим видам верхней одежды. Это могут быть:

Штормовка (ветровка), не только защищающая от ветра, но и удерживающая тепло.

Анорак «через голову» и с карманом-кенгуру.

Бомбер с резинками на рукавах и снизу.

Стоит обратить внимание и на ещё один вид курток — трансформеры, когда рукава и капюшон отстёгиваются, превращая курточку в жилет. Эти модели сейчас на пике популярности в виду своей однозначной функциональности.

От мелочей к общему

На что стоит обращать внимание, выбирая куртку для мальчика? Да — угадали: на детали. Застёгивается на пуговицы или на змейку; есть ли карманы и насколько они глубоки; есть возможность без проблем и последствий снять куртку через голову или нет… Дело в том, что мальчишки оценивают одежду исключительно с точки зрения удобно — не удобно. В отличие от девчонок, которые в большинстве своём уже с малолетства привыкают к тому, что «красота требует жертв» и готовы аккуратно обращаться со «змейками», не носить в карманах «абсолютно необходимые» камни, с чувством и расстановкой снимать-складывать-развешивать куртки.

Ну и конечно огромную роль при выборе куртки играет материал, из которого она изготовлена. Совет мамам: если вы надеетесь, что ваш мальчуган не полезет проверять глубину лужи только потому, что его куроточка из бархата, — не надейтесь. Так что сразу же отдавайте предпочтение изделиям, выполненным из тканей, способных и воду отталкивать, и грязь «отпускать» при самой деликатной стирке, и максимально прочных.

И ещё: должна ли куртка быть изготовлена непременно из натуральных материалов? Многие специалисты сегодня склоняются к тому, что искусственные наполнители (файбертек, полифайбер, синтепон, холлофайбер, тинсулейт) — лучший вариант. Они реже вызывают аллергические реакции, отлично сохраняют тепло, но при этом не «парят» — важный момент для активных ребятишек. Плюс к этому, искусственные материалы при намокании сохнут гораздо быстрее натуральных и не теряют своих внешних качеств, а также они лёгкие, в отличие от той же овчины.

иллюстрации: каталог интернет-магазина ТМ «Barbarris»