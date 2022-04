Правила подключения частного дома к электросети

Процесс присоединения вашего дома к электрической сети предполагает выполнение ряда правил. Это требуется, чтобы электроснабжение производилось на законных основаниях и в соответствии со всеми существующими стандартами. Несоблюдение правил чревато наложением штрафа на владельца дома в размере до 15 тыс. руб. Кроме того, незаконное присоединение к электросети может трактоваться как факт кражи электричества, что является уголовным преступлением, за которое полагается наложение штрафа на физлицо в размере до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на полтора года.

Законодательные акты, регулирующие нормы присоединения частного дома к электросети

Главный документ, регламентирующий экономические взаимоотношения поставщиков и потребителей электричества и определяющий полномочия госорганов по их регламентированию – Федеральный закон No 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года. На основании статей 20-26 этого документа были составлены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств», утвержденные в Постановлении Кабинета министров РФ No 861 от 27.12.2004. Кроме того, деятельность сетевых организаций регулируется Федеральным законом No 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года, поскольку они входят в число субъектов естественной монополии.

Порядок присоединения частного дома к линии электропередач

У владельца дома нет права присоединяться к электросети самостоятельно. Эту работу выполняет энергокомпания, в чьем ведомстве находится частный дом. Но энергоснабжающая организация отвечает за присоединение и эксплуатацию лишь за границами территории владельца. К примеру, расстояние между точками подключения к электросети и границами земельного участка должно составлять не больше 25 метров. Иначе говоря, если около участка нет ЛЭП, то энергокомпания должна подвести ее до требуемого расстояния.

Выполнение всех работ в границах земельного участка и внутри дома является обязанностью владельца. А сетевая организация составляет список необходимых мер и устанавливает требования к электрическому оснащению, которое будет покупать и монтировать владелец. После подачи заявки и оформления договора собственнику или его представителю выдаются Технические условия (ТУ), в которых прописаны все данные указания.

Присоединение к ЛЭП может быть осуществлено лишь после выполнения всех требований Технических условий. Перед присоединением инженер сетевой компании в обязательном порядке проведет проверку, чтобы убедиться в правильности их соблюдения. В случае возникновения замечаний владельцу придется устранить недочеты.

Таким образом, для присоединения частного дома к электрическим сетям необходимо учитывать множество факторов. Если его владелец решил выполнить подготовительные работы своими силами, не имея соответствующего практического опыта, то ему придется набраться терпения и вникнуть во все детали этого процесса. При отсутствии времени и желания брать на себя такие заботы следует обратиться за помощью к профессионалам.