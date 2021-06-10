Правительство Крыма планирует разработать «дорожную карту» экспортера  

Для определения мер поддержки экспортно ориентированных предприятий вице-премьер Крыма Ирина Кивико посетила предприятие агропромышленного комплекса. Агрофирма «Тургеневская» специализируется на выращивании, сборе, переработке и производстве натуральных эфирных масел и гидролатов. Продукция ориентирована на экспорт.

Цель правительства Крыма на местах понять специфику организации производства для обеспечения плодотворного взаимодействия власти и бизнеса. Так можно разработать конкретную «дорожную карту» экспортера. Для этого будем выезжать на экспортно ориентированные предприятия Крыма, — сказала Ирина Кивико.

В рамках визита гостям было презентовано производство, выпускаемая продукция, и площади, на которых выращивается сырье, а именно лаванда и роза. Помимо этого, в ходе визита были отмечены основные проблемы, перспективы и направления работы в рамках выхода на международную арену.

Вице-премьер Крыма Ирина Кивико, министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко и коллектив Южного регионального Центра поддержки экспорта выразили готовность в предоставлении поддержки предприятию для выстраивания эффективной системы работы и увеличению рынков сбыта предприятия. В ближайшее время планируется размещение продукции на маркетплейсах Китая после создания бондовой зоны, которая облегчает условия поставок косметической продукции в КНР.