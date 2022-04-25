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Правительство расширяет поддержку аграриев Крыма
Фото: fietzfotos, pixabay.com

Правительство расширяет поддержку аграриев Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:31 25.04.2022

Врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова, рассказала, что аграрии Крыма наращивают объемы производства сельхозпродукции для обеспечения продовольственной независимости региона. Одни из причин такого роста — поддержка Правительства РФ и региональных властей.

В 2022 в рамках «компенсирующей» субсидии министерством предусмотрена поддержка производителей картофеля на сумму 12,5 млн. рублей и овощей на 30 млн. рублей. В рамках «стимулирующей» субсидии будет выплачено на прирост производства овощей открытого грунта 3,7 млн. рублей, а производителям овощей защищенного грунта – 35 млн. рублей, — рассказала глава крымского минсельхоза.

По ее информации, благодаря благоприятным климатическим условиям, хорошему состоянию озимых культур, а также своевременному проведению агротехнологических работ, планируется получить не менее 1 500 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

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