Правительство Севастополя и «Платформа Национальной технологической инициативы» будут сотрудничать

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Севастополя и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы». Подписи под документом поставили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

Соглашение позволит реализовать программы и проекты в сфере цифрового развития, подготовки кадров по направлениям НТИ в городе Севастополе, развития и обеспечения устойчивого функционирования инновационной экосистемы, а также позволит проводить мероприятия по популяризации технологического предпринимательства.

Глава города подчеркнул, что Севастополь традиционно является регионом с множеством ИТ-специалистов, которые обеспечивают разработку продуктов для мирового рынка.

Мы открыты к новым инициативам, и видим перспективу стратегического развития Севастополя в этой отрасли. Уверен, что соглашение станет отправной точкой нового качества развития современных технологий в нашем городе, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Соглашение между Правительством Севастополя и АНО «Платформа НТИ» подписывается по итогам проходившего в Великом Новгороде интенсива «Архипелаг 2121». По результатам интенсива Севастополь вошел в десятку лучших проектов Национальной технической инициативы, занял третье место в номинации «Регион для стартапов», а проект команды Севастопольского госуниверситета «Система поддержки принятия решений при управлении климатическими и экологическими рисками приморских территорий» победил в номинации «Лидер технологического развития» в финале трека «Вузы как институты развития регионов».

Самый главный прогресс, который бы я отметил, что на стыке Правительства Севастополя и госуниверситета выросла сильная команда, которая может сделать большие проекты. Практика показывает, что Севастополь способен создавать новые технологии, — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, командой СевГУ на образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» был представлен проект «Цифровая археология», который также будет представлен в докладе наблюдательному совету Агентства стратегических инициатив. Команде из Севастополя было предложено создание нового рынка «Археонет» и «Платформа НТИ» будет сопровождать развитие этого направления. Результатом подписания соглашения станет сотрудничество в реализации программ и проектов в сфере цифрового развития и популяризации технологического предпринимательства.