Правительство Севастополя намерено помочь малоимущим гражданам при подключении газа

Об этом губернатор Севастополя заявил во время аппаратного совещания при обсуждении вопросов газификации сел, в частности, Фронтового и Андреевки.

Сейчас подключаем к газу дома в селе Фронтовое. Большое количество спекуляций происходит на этой теме. Звучат призывы провести всем газ за счет государства и во внутренних дворах, но это невозможно. Давайте проработаем варианты помощи отдельным категориям, например, пенсионерам, малоимущим. Понятно, что заплатить порядка 70-80 тысяч рублей за подключение им сложно. Мы готовы с депутатами Законодательного Собрания выработать программу рассрочки, выделить ресурсы в рамках дотаций, пособий, но это должна быть адресная поддержка. К этому вопросу надо привлечь Департамент социальной политики, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, из 200 домов села Фронтовое газовые трубы уже подвели к 186. На прошлой неделе к газу подключили первые два многоквартирных дома.

Поручение губернатора по нулевому техническому присоединению выполнено. На границе земельных участков стоят выпуски. Выдано 86 технических условий на присоединение, заключено 53 договора на проектирование, пять частных домов готовы к присоединению. Проектирование и строительно-монтажные работы непосредственно в частных домах и на земельных участках собственников оцениваются в 70-80 тыс. рублей, — говорит специалист.

Что касается строительства внутренней разводки сетей индивидуальных домовладений, для проведения работ жители вправе самостоятельно выбрать лицензированную организацию.

Газификация сел проводится в рамках ФЦП.