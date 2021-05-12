Правительство Севастополя окажет поддержку семье, пострадавшей при пожаре 11 мая

Семья, в частном доме которой 11 мая произошел пожар — здесь, получит материальную помощь от Правительства Севастополя.

Без поддержки люди не останутся. Семье будет оказана дополнительная материальная помощь. Сейчас мы помогаем им собрать необходимый пакет документов для оказания помощи через Севастопольский комплексный центр социального обслуживания. С семьей мы знакомы, по линии социальной защиты в разное время им оказывалась помощь в части жилищно-коммунального хозяйства, предоставлялись меры соцподдержки при рождении ребенка, государственная социальная помощь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

На пожаре пострадали 10-летняя девочка и женщина. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях под контролем врачей.

Ребёнок получил 85% ожогов. Девочка в тяжёлом состоянии в реанимации. Проведены две телемедицинские консультации с краснодарским ожоговым центром имени Очаповского, а также консультация с главным внештатным детским комбустиологом Крыма. В пятую городскую больницу приглашён специалист-комбустиолог симферопольской больницы скорой помощи, в настоящее время они участвуют в оказании ребёнку медицинской помощи. После стабилизации состояния ребёнок будет направлен бортом санитарной авиации в Краснодар для оказания специализированной медицинской помощи. Мама находится в удовлетворительном состоянии, – отмечает директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сообщение о том, что в районе садоводческого товарищества «Черноморец» горит двухэтажный частный дом, поступило 11 мая в 20:59. По информации очевидцев, в здании находились три человека: взрослый и двое детей. Женщина и старший ребенок покинули дом самостоятельно, второй ребенок остался в помещении. Пострадавшие мать и девочка были доставлены в лечебные учреждения города. Тело младшей девочки спасатели обнаружили на втором этаже дома. Медики на месте констатировали смерть ребенка.