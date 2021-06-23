Правительство Севастополя представило отчет об исполнении бюджета за прошлый год

Губернатору Михаилу Развожаеву и депутатам документ представил руководитель профильного департамента Владимир Штоп. Он подробно рассказал о показателях главного финансового документа города. Доходы бюджета за прошлый год составили 59,3 млрд руб., расходы – 56,5 млрд руб.

Бюджет исполнялся в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции. Основной задачей было обеспечение сбалансированности бюджета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента финансов.

Расходная часть бюджета города исполнена на 85,5 % в сумме 56,5 млрд рублей.

На фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции и необходимости дополнительных расходов на медицину и социально-культурную сферу расходы бюджета по сравнению с 2019 годом увеличились почти на 16 млрд руб. или на 39 %, — заявил Владимир Штоп.

Федеральная финансовая помощь в размере около 21,7 млрд руб., а это 40% расходов бюджета, позволила Севастополю сохранить финансовую устойчивость в 2020 году, отмечал в ходе доклада руководитель департамента финансов.

По словам Владимира Штопа, все расходы бюджета были направлены на два основных блока:

более 34 млрд руб. (60%) — на текущие расходы, из которых 31,4 млрд руб. — это социально значимые и приоритетные расходы;

22,4 млрд руб. (40 %) — это расходы капитального характера, в том числе 7,3 млрд руб. — это капитальные инвестиции в социальную сферу.

Приоритетными направлениями расходов остались заработная плата, пособия и компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям граждан, страховые взносы на обязательное медицинское страхование. На эти цели мы направили почти 19,5 млрд руб., что превысило уровень 2019 года на 34 %, — подчеркивает Владимир Штоп.

Расходы на заработную плату с начислениями в 2020 году увеличились на 26% по сравнению с 2019 годом и составили около 12 млрд руб. На пособия, льготы и другие социальные выплаты было направлено 5,6 млрд руб., что почти в 1,8 раза выше расходов 2019 года.

Руководитель департамента финансов назвал важнейшим направлением расходования средств финансирование социально-культурной сферы, в том числе, отрасли образования и здравоохранения. В непростых условиях прошлого года на их функционирование было направлено 31,4 млрд руб. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 66%.

На образование направлено 10,8 млрд руб. — прирост по отношению к 2019 году в 30%. На здравоохранение было выделено 9,2 млрд руб. — почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.

На развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства было выделено более 21 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019 году.

Несмотря на сложные финансовые условия 2020 года, Правительством города велась постоянная работа по поддержке отдельных категорий граждан. Для решения этих задач, начиная с 2020 года, губернатором города было принято решение о введении целого ряда дополнительных мер поддержки и социальных выплат.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 254,2 млн руб. было направлено на единовременную денежную выплату в размере 3 тыс. руб. семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Это позволило обеспечить средствами 84 726 детей.

Впервые начала работу сеть молочных кухонь. На эти цели было выделено 32,6 млн руб. Все дети в возрасте до года, дети в возрасте до трёх лет из многодетных и малоимущих семей, а также дети-инвалиды обеспечены молочной продукцией. Для обеспечения её доставки в отдаленные районы города было приобретено два мобильных пункта выдачи на сумму 2,8 млн руб.

С сентября 2020 года стали предоставляться подарочные комплекты новорожденным. Всего вручено 2 046 комплектов на сумму 11,2 млн руб.

72,4 млн руб. из бюджета города было направлено на выплаты регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. 724 семьи получили по 100 тыс. руб.

Кроме того, впервые была предоставлена единовременная денежная выплата 22 тыс. граждан, относящимся к категории «дети войны».

В соответствии с Указом президента Российской Федерации начиная с 1 января 2020 года стали осуществляться ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях. На данные цели направлено 480 млн руб.

Начиная с 2020 года осуществляется также региональная социальная доплата к пенсии. На эти цели в прошлом году было выделено 373,2 млн руб.

Владимир Штоп отметил, что несмотря на все сложности, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, расходы экономического характера также были увеличены на 2,8 млрд руб. Так, например, на финансирование дорожного хозяйства было направлено 8,1 млрд руб., за счет которых построено и отремонтировано 135,1 км дорог регионального и межмуниципального значения.