Правительство Севастополя субсидирует предприятия пищевой промышленности

С 13 по 22 сентября департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка проводится прием документов на субсидирование приобретения оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности.
В прошлом году господдержку на покупку порядка 33 единиц нового оборудования получили хлебопекарные, винодельческие и колбасные предприятия.
Победители этого конкурса получат в общем 2.6 млн рублей.
Господдержка отрасли в 2025 году составляет 40 млн рублей.
Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет.
