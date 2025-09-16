Правительство Севастополя субсидирует предприятия пищевой промышленности

Крым: предприниматели могут сэкономить до 95% расходов на получение услуг в рамках господдержки

В прошлом году господдержку на покупку порядка 33 единиц нового оборудования получили хлебопекарные, винодельческие и колбасные предприятия.

С 13 по 22 сентября департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка проводится прием документов на субсидирование приобретения оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности.

