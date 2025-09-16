Прямо сейчас:
Правительство Севастополя субсидирует предприятия пищевой промышленности
Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 14:56 16.09.2025

С 13 по 22 сентября департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка проводится прием документов на субсидирование приобретения оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности.

В прошлом году господдержку на покупку порядка 33 единиц нового оборудования получили хлебопекарные, винодельческие и колбасные предприятия.

Победители этого конкурса получат в общем 2.6 млн рублей.

Господдержка отрасли в 2025 году составляет 40 млн рублей.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в Электронный бюджет.

С подробной информацией вы можете ознакомиться здесь.

Телефон: +7(8692)55-75-35.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

