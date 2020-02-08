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Правительство Украины создает «национальный центр» для формирования исков против России
Фото: УНИАН

Правительство Украины создает «национальный центр» для формирования исков против России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:18 08.02.2020

Так называемое «министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины инициировало создание «национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на «временно оккупированных» территориях «. Смысл его работы – помощь и организация подачи исков против России в международные суды. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Коляда.

Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом, мы хотим создать государственный институт, который будет формировать политическую позицию Украины, — цитирует украинскую чиновницу ТАСС.

При этом уточняется, что «центр документирования будет обобщать данные Украинского «Хельсинского союза по правам человека», сведения организации «Донбасс SOS» и других «негосударственных организаций», а его деятельность «станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России».

Предполагается также, что новая структура будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций. Коляда сообщила, что инициатива находится на стадии «разработки механизма действия центра».

Министр также сообщила, что правительство планирует создать еще и «Фонд реинтеграции Крыма». Новая структура будет предоставлять гранты организациям, которые ранее действовали на полуострове, на проведение конкурсов, фестивалей и научных исследований.

Словом, «крымскую тему» на Украине поставили на поток. Довольны все и «халявщики-грантоеды», и «обиженные лишенцы».

Правительство Украины создает «национальный центр» для формирования исков против России

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