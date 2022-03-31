Правительство выделило полтора миллиарда рублей на ремонт домов, пострадавших от наводнения в Крыму

Правительство РФ выделяет Крыму более 1,5 млрд. рублей на ремонт домов, пострадавших от наводнения летом 2021 года. Об этом сообщил Глава Кабмина Михаил Мишустин.

Были повреждены дороги, стихия нанесла ущерб и многим зданиям, в том числе многоэтажным. Им понадобится серьезный, местами капитальный ремонт. В текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов, — сказал Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на ремонт домов в Керчи, Ялте, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.

Ранее Правительство также заявило, что в 2022 и 2023 годах выделит Крыму по 260,5 млн. рублей на восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводка в 2021 году.

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