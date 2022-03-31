реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Правительство выделило полтора миллиарда рублей на ремонт домов, пострадавших от наводнения в Крыму

crimeapress_news



реклама в крыму


Правительство выделило полтора миллиарда рублей на ремонт домов, пострадавших от наводнения в Крыму
Фото: yalta.rk.gov.ru

Правительство выделило полтора миллиарда рублей на ремонт домов, пострадавших от наводнения в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 31.03.2022

Правительство РФ выделяет Крыму более 1,5 млрд. рублей на ремонт домов, пострадавших от наводнения летом 2021 года. Об этом сообщил Глава Кабмина Михаил Мишустин.

Были повреждены дороги, стихия нанесла ущерб и многим зданиям, в том числе многоэтажным. Им понадобится серьезный, местами капитальный ремонт. В текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов, — сказал Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на ремонт домов в Керчи, Ялте, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.

Узнайте больше:  Южная Осетия может войти в состав России. В Крыму инициативу поддерживают

Ранее Правительство также заявило, что в 2022 и 2023 годах выделит Крыму по 260,5 млн. рублей на восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводка в 2021 году.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.