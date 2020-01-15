Правозащитная организация Human Rights Watch о «притеснениях крымских татар»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. В нем есть и сведения о якобы притеснениях крымских татар в российском Крыму.

Только в марте (2019 года – ред.) российские власти арестовали 24 человека, большинство из которых были членами «Крымской солидарности» – группы правовой и социальной поддержки семей арестованных по политическим мотивам. Все были обвинены в связи с «Хизб ут-Тахрир» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ – ред.), панисламистским движением, запрещенным в России, но законным в Украине, – говорится в докладе.

Также отмечается, что с 2015 года «по меньшей мере» 63 крымских татарина были привлечены к ответственности.

Human Rights Watch – неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Ее деятельность субъективна и тенденциозно. Достаточно напомнить, что в июле 2019 года директор организации по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что российские власти в Крыму пытаются сделать из крымских татар террористов и экстремистов, потому что те не признают аннексию полуострова.