Праздник Крещения в Крыму: расписание богослужений

Праздник Крещения отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него.

Как рассказали в Симферопольской и Крымской епархии, особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности — у источника воды (реки, озера, родника, ключа). При этом, если вода замерзла, в ней заранее выдалбливают прорубь. По церковному уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой. Слово «крещу» или «крещаю» от греческого «баптизо» означает «погружать».

Крымчан и паломников приглашают 18 и 19 января на праздник Крещения Господня, который пройдет в монастыре святых Косьмы и Дамиана, на территории Национального парка «Крымский» и на подворье монастыря в пгт. Партенит по адресу: Фрунзенское шоссе, 1А. Проезд в монастырь через территорию Национального парка «Крымский» возможен только по письму паломника. С письмом необходимо обратиться в управление парка для оформления пропуска по адресу: г. Алушта, ул. Партизанская, 42. Письма паломника можно получить заранее в Симферопольской и Крымской епархии или на подворье обители в пгт. Партенит.

Для паломников без личного автотранспорта будет организован регулярный подвоз автобусами в монастырь Святых Косьмы и Дамиана 19 января с 8.00 до 16.00 от управления Национального парка «Крымский» по адресу г.Алушта, ул.Паризанская 42. Стоимость проезда в одну сторону – 60 рублей. Телефон доя справок- + 7 918 240 81 88, — уточнили в епархии.

На подворье обители в пгт. Партенит 18 и 19 января будет осуществлен подвоз Святой воды из источника Святых Косьмы и Дамиана.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

МОНАСТЫРЬ КОСЬМЫ И ДАМИАНА Дата Время 18.01 12.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 13.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 14.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 15.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 16.00 Вечернее Богослужение. 19.01 09.00 Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Крестный ход. Окунание в купель. 13.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 15.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 16.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. ПОДВОРЬЕ МОНАСТЫРЯ В ПАРТЕНИТЕ 18.01 11.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 16.00 Вечернее Богослужение. Водосвятный молебен. Освящение воды до 20.00 19.01 7.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 9.00 Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Крестный ход. Освящение воды до 20.00. 11.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 15.00 Водосвятный молебен. Освящение воды. 17.00 Водосвятный молебен. Освящение воды.

Бахчисарайское благочиние сообщает:

В связи с пандемией, все освящения воды будут проводиться только на территории храмов.

Тысячи людей привлекает в Топловский монастырь в первую очередь слава о святых источниках, исцеления в которых продолжают происходить и в наши дни. Три целебных источника имеются на территории обители: святой Параскевы, святого Георгия победоносца и Трех Святителей (св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св. Иоанна Златоуста). Возле каждого из них существует купель, в которых с верою и надеждой на исцеление окунаются паломники.

С 18 на 19 января в честь праздника в Топловском монастыре состоится ночное богослужение. Начало службы в 23:00. Все купели, чайная, иконная лавка и территория монастыря будут работать 18 и 19 января (днем и в ночное время).

Водосвятный молебен будет совершаться дважды:

18 января — по окончании утреннего богослужения у источника Святой Параскевы, после чего все купели и источники будут доступны до 17 часов 19 января (т.е. будут работать без перерыва более чем сутки).

19 января — по окончании ночной службы (примерно 4.30 утра).

Севастопольское благочиние также обнародовало расписание праздничных мероприятий в День Крещения Господня.

Владимирский Собор (Херсонес, ул. Древняя, 1)

18 января — Навечерие Крещения Господня или Крещенский Сочельник.

07.30 – Божественная литургия. По окончании – Чин Великого освящения воды

16.00 – Вечернее Богослужение

19 января – Богоявление или Крещение Господне.

08.30 – 10.00 – Божественная литургия

10.30-11.00 – Великое освящение воды на соборной площади;

11.00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора в Карантинную бухту, освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

14.00 – Молебен в храме Богоявления Господня на Чернореченском водохранилище

14.30 – крестный ход и Великое освящение воды Чернореченского водохранилища.

Храм Двенадцати Апостолов (Балаклава, ул. Куприна, 12-А)

8.00 – Литургия;

10.30 – великое освящение воды в храме;

11.30 – начало крестного хода от ул. Куприна, 12-А до городского пляжа Балаклавы (возле «Избушки рыбака»);

12.00 – освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная ост. автобуса 95А)

18 января

19.30 – после вечернего богослужения крестный ход от храма до вод Черного моря б. Казачья (до 286 причала, Яхт-клуб) и освящение воды;

19 января

07.30.- 10.00 – Литургия;

10.00 час. – водосвятный молебен;

11.00 час. – окунание верующих людей.

Храм святого апостола Филиппа (Микр. Радиогорка, Северная ул. Михайловская)

09.00 – Божественная литургия, молебен;

10.50 – Крестный ход по маршруту от храма ул. Михайловская 19 до пересечения ул. Громова, к спуску к причалу;

11.30 – водосвятный молебен и окунание верующих людей.

Важно! В связи со сложной эпидситуацией в Крыму, в Симферополе, Ялте, Алуште, Саках, Бахчисарае, Евпатории, Кирово-Белогорском округе чин Великого освящения воды будет проводиться только на территории храмов.

Фото: Севастопольское благочиние.