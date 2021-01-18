Праздник Крещения в Крыму: расписание богослужений

Праздник Крещения отмечается православными христианами 19 января и считается одним из великих церковных праздников, установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься от него.
Как рассказали в Симферопольской и Крымской епархии, особенностью праздника являются два великих водоосвящения. Одно совершается в сочельник (вечер накануне Крещения) в храме. Другое проводится в день праздника под открытым небом, по возможности — у источника воды (реки, озера, родника, ключа). При этом, если вода замерзла, в ней заранее выдалбливают прорубь. По церковному уставу этот обряд сопровождается чтением молитв и троекратным погружением креста в освящаемую воду, после чего она наделяется особой целительной силой. Слово «крещу» или «крещаю» от греческого «баптизо» означает «погружать».
Крымчан и паломников приглашают 18 и 19 января на праздник Крещения Господня, который пройдет в монастыре святых Косьмы и Дамиана, на территории Национального парка «Крымский» и на подворье монастыря в пгт. Партенит по адресу: Фрунзенское шоссе, 1А. Проезд в монастырь через территорию Национального парка «Крымский» возможен только по письму паломника. С письмом необходимо обратиться в управление парка для оформления пропуска по адресу: г. Алушта, ул. Партизанская, 42. Письма паломника можно получить заранее в Симферопольской и Крымской епархии или на подворье обители в пгт. Партенит.
Для паломников без личного автотранспорта будет организован регулярный подвоз автобусами в монастырь Святых Косьмы и Дамиана 19 января с 8.00 до 16.00 от управления Национального парка «Крымский» по адресу г.Алушта, ул.Паризанская 42. Стоимость проезда в одну сторону – 60 рублей. Телефон доя справок- + 7 918 240 81 88, — уточнили в епархии.
На подворье обители в пгт. Партенит 18 и 19 января будет осуществлен подвоз Святой воды из источника Святых Косьмы и Дамиана.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
|МОНАСТЫРЬ КОСЬМЫ И ДАМИАНА
|Дата
|Время
|18.01
|12.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|13.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|14.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|15.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|16.00
|Вечернее Богослужение.
|19.01
|09.00
|Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Крестный ход. Окунание в купель.
|13.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|15.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|16.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|ПОДВОРЬЕ МОНАСТЫРЯ В ПАРТЕНИТЕ
|18.01
|11.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|16.00
|Вечернее Богослужение. Водосвятный молебен. Освящение воды до 20.00
|19.01
|7.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|9.00
|Божественная Литургия. Водосвятный молебен. Крестный ход. Освящение воды до 20.00.
|11.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|15.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
|17.00
|Водосвятный молебен. Освящение воды.
Бахчисарайское благочиние сообщает:
В связи с пандемией, все освящения воды будут проводиться только на территории храмов.
Тысячи людей привлекает в Топловский монастырь в первую очередь слава о святых источниках, исцеления в которых продолжают происходить и в наши дни. Три целебных источника имеются на территории обители: святой Параскевы, святого Георгия победоносца и Трех Святителей (св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св. Иоанна Златоуста). Возле каждого из них существует купель, в которых с верою и надеждой на исцеление окунаются паломники.
С 18 на 19 января в честь праздника в Топловском монастыре состоится ночное богослужение. Начало службы в 23:00. Все купели, чайная, иконная лавка и территория монастыря будут работать 18 и 19 января (днем и в ночное время).
Водосвятный молебен будет совершаться дважды:
18 января — по окончании утреннего богослужения у источника Святой Параскевы, после чего все купели и источники будут доступны до 17 часов 19 января (т.е. будут работать без перерыва более чем сутки).
19 января — по окончании ночной службы (примерно 4.30 утра).
Севастопольское благочиние также обнародовало расписание праздничных мероприятий в День Крещения Господня.
Владимирский Собор (Херсонес, ул. Древняя, 1)
18 января — Навечерие Крещения Господня или Крещенский Сочельник.
07.30 – Божественная литургия. По окончании – Чин Великого освящения воды
16.00 – Вечернее Богослужение
19 января – Богоявление или Крещение Господне.
08.30 – 10.00 – Божественная литургия
10.30-11.00 – Великое освящение воды на соборной площади;
11.00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора в Карантинную бухту, освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.
14.00 – Молебен в храме Богоявления Господня на Чернореченском водохранилище
14.30 – крестный ход и Великое освящение воды Чернореченского водохранилища.
Храм Двенадцати Апостолов (Балаклава, ул. Куприна, 12-А)
8.00 – Литургия;
10.30 – великое освящение воды в храме;
11.30 – начало крестного хода от ул. Куприна, 12-А до городского пляжа Балаклавы (возле «Избушки рыбака»);
12.00 – освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.
Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная ост. автобуса 95А)
18 января
19.30 – после вечернего богослужения крестный ход от храма до вод Черного моря б. Казачья (до 286 причала, Яхт-клуб) и освящение воды;
19 января
07.30.- 10.00 – Литургия;
10.00 час. – водосвятный молебен;
11.00 час. – окунание верующих людей.
Храм святого апостола Филиппа (Микр. Радиогорка, Северная ул. Михайловская)
09.00 – Божественная литургия, молебен;
10.50 – Крестный ход по маршруту от храма ул. Михайловская 19 до пересечения ул. Громова, к спуску к причалу;
11.30 – водосвятный молебен и окунание верующих людей.
Важно! В связи со сложной эпидситуацией в Крыму, в Симферополе, Ялте, Алуште, Саках, Бахчисарае, Евпатории, Кирово-Белогорском округе чин Великого освящения воды будет проводиться только на территории храмов.
Фото: Севастопольское благочиние.
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