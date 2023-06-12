Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

12 июня, День России, проходит в «Артек» под знаком празднования Дня Родины. Коллективно-творческая деятельность помогает детям ощутить колорит традиций регионов России, разнообразие исторического и культурного наследия нашей страны. Праздник, направленный на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, начался с торжественных линеек – российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях Международного детского центра.

На протяжении десятилетий «Артек» встречал у себя отважных героев, первооткрывателей космоса, послов мира. А сегодня главными героями здесь стали дети. Каждый артековец совершил свой маленький подвиг в учебе, спорте, творчестве. Более трех тысяч талантливых ребят из разных уголков нашей страны выстроились на праздничных линейках, чтобы с гордостью произнести: «Мы — россияне, мы будущее России, мы – достойное поколение».

Артековцы чествовали великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народом, с ее победами! Все вместе дети исполнили Государственный Гимн Российской Федерации, поучаствовали в церемонии поднятия Государственного Флага Российской Федерации.

Талантливые артековцы подготовили творческие номера, посвященные Родине, и представили их перед сверстниками. Ребята пели, танцевали, демонстрировали свои таланты. Также в рамках церемонии каждый смог больше узнать об истории праздника.

В «Артеке» есть все, чтобы научить детей верить в себя, помочь принять систему общечеловеческих ценностей. От нас, взрослых, зависит, чтобы юные граждане нашей страны использовали всю свою энергию и талант для укрепления мира, учились диалогу, умели быть открытыми. Для этого так важно знать историю своего государства, культуру и традиции населяющих ее народов, – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

В праздник национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее российского государства Константин Федоренко пожелал всем детям искренне любить свою Родину, дорожить возможностью узнать о ней как можно больше.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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