добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

crimeapress_news

реклама в крыму
Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:01 12.06.2023

12 июня, День России, проходит в «Артек» под знаком празднования Дня Родины. Коллективно-творческая деятельность помогает детям ощутить колорит традиций регионов России, разнообразие исторического и культурного наследия нашей страны. Праздник, направленный на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, начался с торжественных линеек – российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях Международного детского центра.

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

На протяжении десятилетий «Артек» встречал у себя отважных героев, первооткрывателей космоса, послов мира. А сегодня главными героями здесь стали дети. Каждый артековец совершил свой маленький подвиг в учебе, спорте, творчестве. Более трех тысяч талантливых ребят из разных уголков нашей страны выстроились на праздничных линейках, чтобы с гордостью произнести: «Мы — россияне, мы будущее России, мы – достойное поколение».

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

Артековцы чествовали великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народом, с ее победами! Все вместе дети исполнили Государственный Гимн Российской Федерации, поучаствовали в церемонии поднятия Государственного Флага Российской Федерации.

Узнайте больше:  В Херсонской области продолжается эвакуация населения, а «большая вода» начинает сходить

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

Талантливые артековцы подготовили творческие номера, посвященные Родине, и представили их перед сверстниками. Ребята пели, танцевали, демонстрировали свои таланты. Также в рамках церемонии каждый смог больше узнать об истории праздника.

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

В «Артеке» есть все, чтобы научить детей верить в себя, помочь принять систему общечеловеческих ценностей. От нас, взрослых, зависит, чтобы юные граждане нашей страны использовали всю свою энергию и талант для укрепления мира, учились диалогу, умели быть открытыми. Для этого так важно знать историю своего государства, культуру и традиции населяющих ее народов, – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.  

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

В праздник национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее российского государства Константин Федоренко пожелал всем детям искренне любить свою Родину, дорожить возможностью узнать о ней как можно больше.

Праздник! Российский триколор взвился на мачты во всех девяти лагерях «Артека»

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма