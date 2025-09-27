Праздник Воздвижения Креста Господня — поздравление Сергея Аксёнова

Много веков назад, в 326 году от Рождества Христова, в Иерусалиме произошло чудо: возле горы Голгофы был обретен крест, на котором распяли Господа Иисуса Христа. Этому событию посвящен праздник Воздвижения Креста Господня, который православные верующие отмечают 27 сентября.

По словам нашего Патриарха, сегодняшний праздник учит нас любви Божией, явленной через спасительную силу креста Господня, призывает жить верой и оставаться по правую сторону от креста, то есть на светлой стороне истории, на светлой стороне нашей жизни.

Крест – главный символ христианства, символ освобождения человека от греха и победы над смертью. Он венчает православные храмы, мы носим его на груди. Крестным знамением верующие осеняют себя во время молитвы, о его силе могут многое рассказать воины на поле боя.

Один из самых известных храмов Крыма – Крестовоздвиженская церковь в Ливадийском дворце, в которой молились члены императорской семьи Романовых.

Поздравляю православных христиан с праздником, желаю всем мира, согласия, добра и духовной радости! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым