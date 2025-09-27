Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Праздник Воздвижения Креста Господня — поздравление Сергея Аксёнова
Новости Республики
Праздник Воздвижения Креста Господня - поздравление Сергея Аксёнова
источник иллюстрации: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Праздник Воздвижения Креста Господня — поздравление Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:39 27.09.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Много веков назад, в 326 году от Рождества Христова, в Иерусалиме произошло чудо: возле горы Голгофы был обретен крест, на котором распяли Господа Иисуса Христа. Этому событию посвящен праздник Воздвижения Креста Господня, который православные верующие отмечают 27 сентября.

По словам нашего Патриарха, сегодняшний праздник учит нас любви Божией, явленной через спасительную силу креста Господня, призывает жить верой и оставаться по правую сторону от креста, то есть на светлой стороне истории, на светлой стороне нашей жизни.

Крест – главный символ христианства, символ освобождения человека от греха и победы над смертью. Он венчает православные храмы, мы носим его на груди. Крестным знамением верующие осеняют себя во время молитвы, о его силе могут многое рассказать воины на поле боя.

Один из самых известных храмов Крыма – Крестовоздвиженская церковь в Ливадийском дворце, в которой молились члены императорской семьи Романовых.

Поздравляю православных христиан с праздником, желаю всем мира, согласия, добра и духовной радости! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  НДС поднимут до 22%. Как это повлияет на рынок недвижимости - экспертное мнение
голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x