Предлоги места в английском языке

С помощью предлогов места описывается местонахождение или положение чего-либо где-либо.

a cat on the tree — кошка на дереве children in the bus — дети в автобусе

a box under the chair — коробка под стулом

Чаще всего в английском языке используют три предлога места:

at

Предлог at используется:

1) Когда что-то/кто-то находится или происходит в конкретной точке.

The road sign is right at the next corner.

Указатель дорог находится прямо на следующем углу.

Bill is waiting for you at the entrance. Билл ждет тебя возле/у входа.

2) Когда мы говорим о каком-то большом месте, как о точке на пути следования или месте встречи. Сравните:

The train stops for half an hour at Glasgow. Поезд стоит полчаса в Глазго.

(точка на пути следования)

John studies in Glasgow. Джон учится в Глазго. (место учебы)

Let’s gather at the school hall. Давайте соберемся в актовом зале. (место встречи)

The teacher is in the school hall now. Учитель сейчас в актовом зале. (помещение)

3) Перед названием здания, когда речь идет о деятельности, которая в нем происходит, а не о самом здании.

I saw this film with Sandy at the cinema yesterday.

Я вчера смотрела этот фильм с Сэнди в кинотеатре.

We are having lunch at the Old Mill — come and join us!

Мы сейчас обедаем в «Старой мельнице» — присоединяйся!

Switch on the silent phone mode when you are watching a play at the theatre.

Включите беззвучный режим телефона, когда смотрите представление в театре.

4) Очень часто at используется перед названиями зданий или организаций. Сравните:

I bought this dress at/in Harrods. Я купила это платье в Harrods.

I bought this dress in a shop. Я купила это платье в магазине.

Olaf works at Sony. Олаф работает в Sony.

Olaf works in a big media company. Олаф работает в большой медийной компании.

5) Перед названием учебных заведений.

Helen studies at the Boston College of Arts.

Хелен учится в Бостонском колледже искусств.

6) Перед названием городов, в которых находится городской университет.

Richard is a student at Cambridge. Ричард — студент Кембриджского университета.

He lives in Cambridge. Он живет в Кембридже.

7) Перед существительными, обозначающими групповую активность.

at a party at a concert at a meeting at a lesson at the match

8) Перед адресом.

Does Emma live at the same address? Эмма живет по тому же адресу?

Roy works at 89 Oxford Street. Рой работает на Оксфордской улице, 89.

НО если мы называем только улицу, тогда используем in в британском варианте, а on — в американском.

He lived in/on Palm Street then. Он жил тогда на Палм Стрит.

on

Предлог on используется:

1) Когда мы говорим о положении на линии (например, на дороге или реке) или окружности (например, на озере/море).

This restaurant is situated on the way from Odessa to Kyiv.

Этот ресторан находится на пути из Одессы в Киев.

London is on the river Thames. Лондон находится на берегу Темзы.

The Keszthely resort is located on Lake Balaton. Курорт Кестхей находится на озере Балатон.

Frankfurt-on-Main Франкфурт-на-Майне

НО если мы говорим о положении чего-то, являющегося частью линии, то тогда используется предлог in.

There’s a misprint in line 10 on page 45. Опечатка в строке 10 на 45-й странице.

Can you see that old man in the second row? Вы видите того старика во втором ряду?

2) Для обозначения положения на поверхности чего-то или на чем-то.

I need your help to hang the picture on the wall.

Мне нужна твоя помощь, чтобы повесить картину на стену.

Are there any keys on the table? На столе есть ключи?

The glass fell on the floor. Стакан упал на пол.

You have blood on your little finger. У тебя кровь на мизинце.

The cat was hiding on the tree. Кошка пряталась на дереве.

3) Когда речь идет о перемещении на автобусах/поездах/трамваях/самолетах/ мотоциклах/лошадях, также с противоположным предлогом off.

Paula is leaving on the 4.20 bus. Паула уезжает на автобусе, который отправляется в 16:20.

They’re booked on flight 809. Они забронировали билеты на рейс 809.

She got off the tram and entered a shop. Она вышла из трамвая и вошла в магазин.

in

Предлог in используется

1) Когда мы говорим о положении внутри больших помещений/зон или внутри пространства, ограниченного со всех сторон.

I’m having a vacation in Turkey now. Я сейчас нахожусь в отпуске в Турции.

I’d better do that in the office. Я лучше сделаю это в офисе.

The boy got lost in the forest. Мальчик заблудился в лесу.

2) Когда мы говорим о перемещениях на частной машине/самолете/лодке, часто с предлогом out (of).

Get in my car, now! Садись в мою машину, сейчас же!

Sam fell into the lake while trying to get out of his boat.

Сэм упал в озеро, пытаясь выбраться из своей лодки.

Прочие предлоги места

behind (позади, за, сзади) in front of (перед, впереди) next to (возле, рядом)

between (между) near (недалеко) above (над)

below (под, ниже) by (у, возле) under (под чем-то)

В большинстве случаев эти предлоги места используются точно так же, как и в русском языке, но, безусловно, бывают нетипичные случаи. Однако слишком много информации в одной статье перегружает мозг, поэтому об этом — в следующих публикациях.

А если вам нужно выучить всё и сразу, запишитесь на хорошие курсы английского.