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Предприятиям Севастополя напоминают о сдаче форм статистической отчетности
иллюстрация: softpro9.com

Предприятиям Севастополя напоминают о сдаче форм статистической отчетности

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:58 20.01.2020

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю напоминает микропредприятиям о необходимости предоставить в срок до 5 февраля 2020 года форму статистического наблюдения №МП(микро) — «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»:

  • в форме электронного документа в установленном порядке;
  • на бумажном носителе в кабинет №21 по адресу г. Севастополь, ул.Гоголя,д.5.

Круг респондентов, предоставляющих отчетность выборочный. Уточнить наличие организации в списке респондентов можно на сайте http://crimea.gks.ru/, в разделе «Поиск форм по ИНН», — поясняют в ведомстве.

Предприятиям Севастополя напоминают о сдаче форм статистической отчетности

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