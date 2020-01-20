Предприятиям Севастополя напоминают о сдаче форм статистической отчетности

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю напоминает микропредприятиям о необходимости предоставить в срок до 5 февраля 2020 года форму статистического наблюдения №МП(микро) — «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»:
в форме электронного документа в установленном порядке;
на бумажном носителе в кабинет №21 по адресу г. Севастополь, ул.Гоголя,д.5.
Круг респондентов, предоставляющих отчетность выборочный. Уточнить наличие организации в списке респондентов можно на сайте http://crimea.gks.ru/, в разделе «Поиск форм по ИНН», — поясняют в ведомстве.