Предприятиям Севастополя напоминают о сдаче форм статистической отчетности

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю напоминает микропредприятиям о необходимости предоставить в срок до 5 февраля 2020 года форму статистического наблюдения №МП(микро) — «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»:

в форме электронного документа в установленном порядке;

на бумажном носителе в кабинет №21 по адресу г. Севастополь, ул.Гоголя,д.5.