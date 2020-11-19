Предприниматели Севастополя с губернатором встретились, но корпоративов всё равно не будет

Напомним, о встрече с губернатором предприниматели Севастополя, обеспокоенные ограничением времени работы заведений общепита рестораторы города, просили в открытом письме. И она состоялась. Губернатор Михаил Развожаев назвал разговор плодотворным и оценил иронию рестораторов, что коронавирус не только ночью передается. Обе стороны согласились, что с учетом введенных двухнедельных ограничений удалось несколько стабилизировать ситуацию с заболеваемостью в городе.

Мы договорились, что две недели смотрим за динамикой, они — готовятся к максимальному выполнению санитарно-эпидемиологических требований. Через две недели мы к этому вопросу вернемся, — цитирует «Севастопольская газета» главу города.

Вместе с тем, считает губернатор, в полном формате общепиту открыться не получится, но если к концу декабря ситуация изменится, то на какой-то период, например, на время новогодних каникул можно будет увеличить время работы ресторанов:

Главное, я услышал проблемы рестораторов, связанные с этими ограничениями и с нынешним невысоким сезоном.

Результатом встречи, отмечают журналисты «Севастопольской газеты», стало также обещание выработать дополнительные мероприятия по поддержке отельеров, связанные с предоставлением при заселении результатов тестов на ковид.

Как выяснилось, никто не хочет жертвовать средствами, чтобы такой документ получить. Вместо того, чтобы брать эту справку и размещаться легально, люди размещаются в нелегальных местах, без всяких справок. Отельеры теряют деньги, а ситуацию мы сильно не улучшаем, — констатировал Михаил Развожаев, пообещав обсудить режим справок и, возможно, отменить данное ограничение, как не дающее необходимого эффекта.

«Севастопольская газета» поинтересовалась впечатлением от встречи у руководителя Союза рестораторов Севастополя Дениса Штукатурова, который сразу сказал, что основное решение об увеличении времени работы до 2-х часов ночи, на которое рассчитывали рестораторы, принято не было.

Правда, в целом, ходом и тоном встречи он и его коллеги остались довольны. Разговор длился больше двух часов, не был жестким, а, напротив, сдержанным, корректным и точно не директивным.

Губернатор выслушал наши проблемы и отнесся к ним внимательно. Было дано указание рассмотреть меры дополнительной поддержки по МРОТ, провести переговоры с некоторыми арендодателями о возможности предоставления скидок, — сказал Денис Штукатуров, грустно отметив, что будущее отрасли туманно и придется как-то выживать. — Нам дали ясно понять, что корпоративов в этом году не будет, и это для нас большой минус. Есть некоторые заведения, которые только и живут, что за счет предновогодних праздников и не имеют постоянного гостевого потока, который помогает им зарабатывать. У многих просто стоит вопрос о закрытии, что означает роспуск персонала, и, значит, уход людей из профессии. Это неизбежно, когда работа теряет стабильность. Очевидно, что нам надо готовиться к неизбежным серьезным убыткам, которое государство не сможет покрыть.