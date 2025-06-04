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Предприниматели Севастополя представили свои бренды на конкурсе «Знай наших»

Предприниматели Севастополя представили свои бренды на конкурсе «Знай наших»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:10 04.06.2025

Сбор заявок на Всероссийский конкурс растущих российских брендов «Знай наших» завершился 1 июня. В нем принимают участие 42 бренда из Севастополя. В этом году наиболее популярными категориями конкурса стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив».

Сейчас идет экспертная оценка проектов и отбор финалистов. Победители получат не только призы от партнеров, но и комплексную поддержку, включая деловые связи, образовательные программы, медийное продвижение и стратегическое партнерство.

Параллельно завершился сбор инициатив на форуме «Сильные идеи для нового времени». Севастопольцы отправили на форум 51 идею, а всего из всех регионов поступило более 35 тысяч предложений по развитию страны. Наибольшее количество из них касалось социальной сферы, включая поддержку семьи и молодежи, развитие готовности к семейной жизни, возрождение сел, повышение рождаемости, а также помощь многодетным семьям и участникам СВО с их родственниками.

Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. Тоже самое можно сказать и про конкурс брендов, который дает региональным брендам реальные инструменты для кратного роста, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина.

Форум «Сильные идеи для нового времени», а также церемония награждения призеров конкурса состоятся в Москве 15-17 июля 2025 года.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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