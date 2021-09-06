Предпринимателям Крыма расскажут о возможностях Системы быстрых платежей для бизнеса

Банк России приглашает предпринимателей Республики Крым на открытый вебинар Южного ГУ Банка России «Система быстрых платежей для бизнеса», который состоится 8 сентября 2021 года в 11:00.

В рамках вебинара речь пойдет о новом платежном сервисе, возможностях и преимуществах СБП для бизнеса и клиентов, способах внедрения СБП в бизнес. В качестве спикеров выступят эксперты Южного ГУ Банка России, Национальной системы платежных карт, крупнейших коммерческих банков и предприниматели, уже использующие данный инструмент в бизнесе. Подключение по ссылке cbr.imind.ru или через мобильное приложение «Mind Meeting Бизнес», ID 775-118-639 (в приложения дополнительно — домен cbr.imind.ru). Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» укажите имя или организацию, — дают рекомендации в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.