Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Банки Крыма | Предпринимателям Крыма расскажут о возможностях Системы быстрых платежей для бизнеса

crimeapress_news



«Верево Сити»
Предпринимателям Крыма расскажут о возможностях Системы быстрых платежей для бизнеса

Предпринимателям Крыма расскажут о возможностях Системы быстрых платежей для бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Крыма 19:55 06.09.2021

Банк России приглашает предпринимателей Республики Крым на открытый вебинар Южного ГУ Банка России «Система быстрых платежей для бизнеса», который состоится 8 сентября 2021 года в 11:00.

В рамках вебинара речь пойдет о новом платежном сервисе, возможностях и преимуществах СБП для бизнеса и клиентов, способах внедрения СБП в бизнес. В качестве спикеров выступят эксперты Южного ГУ Банка России, Национальной системы платежных карт, крупнейших коммерческих банков и предприниматели, уже использующие данный инструмент в бизнесе. Подключение по ссылке cbr.imind.ru или через мобильное приложение «Mind Meeting Бизнес», ID 775-118-639 (в приложения дополнительно — домен cbr.imind.ru). Во вкладке «Я не зарегистрирован в системе» укажите имя или организацию, — дают рекомендации в пресс-службе Отделения по Республике Крым  Южного главного управления  Центрального банка Российской Федерации.

Подключение возможно за 30 минут до начала. Участие в вебинаре бесплатное. Продолжительность вебинара – полтора часа.

Предпринимателям Крыма расскажут о возможностях Системы быстрых платежей для бизнеса

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.