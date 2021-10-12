Преимущества красок бренда Колорит в интерьере

Интерьерные краски на водной основе сегодня ценятся, благодаря своей экологически чистой формуле, применяемой при их изготовлении, исключая использование токсичных компонентов, которые могут навредить организму человека.

Компания Колорит является одним из ведущих брендов, продукция которого отличается исключительно высоким качеством, широким разнообразием и приемлемой ценой. В ассортименте без труда можно выбрать интерьерные водные составы с повышенной устойчивостью к влаге, после нанесения которых покрытие можно свободно подвергать многочисленным влажным уборкам, не переживая за утрату оттенка или снижение технических характеристик.

Присутствуют составы с высокими декоративными качествами, которые можно обеспечить с помощью специальных вводных элементов, а также определённой уникальной фактуры. Универсальные красящие средства бренда обладают превосходной адгезией, позволяющей наносить защитно-декоративный материал на деревянные и гипсокартонные изделия, бетонное или оштукатуренное основание, фактурные обои под покраску и множество других поверхностей. Получить более детальную информацию, и купить водоэмульсионную краску торговой марки Колорит можно непосредственно на сайте официального дилера, обратившись по следующему адресу: https://kolorit.in.ua/catalog/interernye-kraski

Положительные стороны водоэмульсионки

Каждая водная эмульсия бренда Колорит отличается лёгким нанесением, не требует использования особых инструментов и характеризуется высокими покровными возможностями.

Материал экономично расходуется, что положительно сказывается на стоимости продукта. С помощью кисточки и валика либо методом распыления пульверизатором можно добиться хорошего декоративного эффекта и долговечности покрытия. Для получения достойного результата достаточно нанести 2-3 слоя белого красящего состава или немного больше, в случае необходимости насыщенности оттенка.

Любой профессиональный строитель, работающий в области молярной отделки, может с уверенностью сказать, что краска водоэмульсионная — это достаточно практичный материал, который не только не уступает другой лакокрасочной продукции, но и по некоторым критериям значительно их превосходит.

К важной особенности водоэмульсионной краски можно также отнести ее высокие паропроницаемые возможности, которые позволяют окрашенному покрытию без проблем дышать, не создавая при этом вредного конденсата, создающего благоприятные условия для развития грибков и плесени.

В результате за невысокую стоимость вы получаете эстетичную поверхность практически на любой основе с продолжительным сроком службы, которую в случае необходимости можно всегда перекрасить в любой подходящий цвет без особых подготовительных работ.

Главные условия покраски

Основной задачей ожидаемого результата является в первую очередь правильная подготовка основания. Если окрашивается древесина или минеральная поверхность, необходимо предварительное нанесение антисептического состава, а в случае покраски металла, нужно использовать антикоррозионное средство.

Помимо этого, понадобится соответствующая типу обрабатываемого материала глубоко проникающая грунтовка, шпаклёвка для заделки различного рода дефектов, после чего необходимо поверхность зашлифовать, сэкономив таким образом финишную смесь и создав максимальное качество.

Любое основание должно быть тщательно очищенное от старых красок, лаков и особенно побелок, чтобы связка различных по своему типу поверхностей была оптимально крепкой.

Подготовленное основание с помощью торговой марки Колорит может приобрести достойный внешний вид за 2-3 нанесённых слоёв краски, которая в зависимости от наличия в составе компонентов может прослужить в среднем около 10 лет.

Необходимо учесть, что при наружном окрашивании следует соблюдать температурный режим не ниже 5 градусов, а также исключать неблагоприятные атмосферные условия и сквозняки.

Если использовать валик, расход будет немножко больше, чем в случае с пульверизатором, но в любом варианте краска должна наноситься равномерно, не оставляя подтёков и пробелов. Иначе готовое покрытие может бросаться в глаза из-за образовавшихся полос и наплывов.

Каждый нанесенный слой высыхает в течение 2 часов при умеренной температуре и показателях влажности, поэтому процесс не затронет много времени при условии соблюдения технологии.