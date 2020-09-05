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Преимущества лечения наркомании в стационаре
иллюстрация: nc-newlife.com

Преимущества лечения наркомании в стационаре

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 17:48 05.09.2020

Наркомания – тяжелое заболевание, которое приводит к необратимым последствиям. Оно характеризируется зависимостью человека от психоактивных веществ, существующих в разных формах и видах. Их называют также наркотиками. Они бывают легкими или тяжелыми, но в любом случае, являются опасными. Психоактивные вещества – это таблетки, различные курительные смеси, порошки и жидкости. Одни вдыхаются, другие употребляются оральным способом, третьи вводятся внутривенно.

Наркомания приводит к полному разрушению личности, ухудшению функций внутренних органов и быстрой смерти. Избежать этого можно, если обратиться за помощью в профессиональную клинику. Обычно там предлагается лечение в стационаре. Врачи, оказывающие консультации по наркомании, утверждают, что только таким способом – вырвав человека от привычной среды, изолировав от употребления наркотиков – можно вылечить зависимость.

Преимущества лечения наркомании в стационаре

Почему лучше лечиться в отделении реабилитационного центра

Можно проходить реабилитационные программы в частных и государственных клиниках. В последнем случае лечение будет бесплатным, но придется становиться на учет к наркологу, что не очень приятно для зависимого. Потому чаще предпочитается первый вариант, хоть он и обходится дороже. Его преимущества:

  • Использование только доказанных, научно обоснованных методик. Иногда нелицензированные клиники просто эксплуатируют труд зависимых.
  • По результатам первичной консультации часто можно пройти первый курс детоксикации бесплатно. Это первый, но не единственный шаг к выздоровлению.
  • Анонимность лечения без постановки на учет.
  • Выдача больничного листа.
  • На всех этапах терапии осуществляется психологическое сопровождение, необходиме для пациентов с зависимостью.

Но предварительно стоит почитать отзывы о клинике. Это должно быть профильное медицинское учреждение, а не просто волонтерский или религиозный центр.

Какие преимущества реабилитации в стационаре

Профессиональное лечение дает эффект, только если пациент находится под круглосуточным наблюдением врача. Преимущества очевидны:

  • Врач всегда подбирает индивидуальную систему реабилитации. Цель – внушить отвращение к наркотикам.
  • Разнообразие методик лечения. Все пациенты могут чувствовать себя, как дома.
  • Социализация. В клинике можно общаться с другими, с кем объединяет общая цель.
  • Реабилитационная терапия исключает наступление рецидива.

Так, при профессиональном подходе лечение в стационаре приносит результат.

Преимущества лечения наркомании в стационаре

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