Преимущества отдыха в аквапарке «Симеиз» в Крыму

Первый аквапарк в Ялте «Симеиз» начинает работать только с наступлением лета. Купальный сезон здесь начинается в мае и заканчивается в конце октября. Для всех посетителей аквапарк открыт с десяти часов утра до шести часов вечера.

На полуострове Крым у самого подножья горы Кошка находится аквапарк «Симеиз». Это уникальное сооружение было построено в Симеизе в начале 2001 года. Это место для отдыха стало популярным у местных жителей и гостей полуострова. Аквапарк занимает довольно большую площадь и является уникальным сооружением с чистой морской водой.

Преимущества отдыха в аквапарке «Симеиз» в Ялте

Аквапарк «Симеиз» на своей территории разместил:

Шесть бассейнов для купания людей;

восемь аттракционов;

ВИП-зону;

автокемпинг.

Здесь созданы все условия для активного отдыха всей семьёй.

Режим работы аквапарка в Ялте

Первый аквапарк в Ялте «Симеиз» начинает работать только с наступлением лета. Купальный сезон здесь начинается в мае и заканчивается в конце октября. Для всех посетителей аквапарк открыт с десяти часов утра до шести часов вечера.

Стоимость билета в Аквапарк

Вход в аквапарк для всех отдыхающих платный и зависит от конкретного тарифного плана. Здесь действует два типа оплаты услуг аквапарка. Это такие тарифы:

«Мини»;

«Макс».

Тарифный план оплаты услуг развлекательного комплекса «Симеиз» «Мини» включает в себя отдых с двух часов дня и до шести вечера. Отдых по этому тарифу взрослым туристам обойдётся в 1 тысячу 400 рублей. Детский же билет будет стоить восемьсот рублей.

Тариф «Макс» даёт право отдыхать туристам и крымчанам в аквапарке целый день. Один билет для взрослого будет стоить 1 тысячу 700 рублей. За ребёнка придётся заплатить 1 тысячу рублей. Для местных жителей полуострова цены на отдых в аквапарк немного снижены и зависят от их роста. Так купание для взрослого крымчанина, рост которого выше 1 метра 40 сантиметров, обойдётся в 900 рублей. Для маленьких жителей полуострова, рост которых выше 1 метра, потребуется оплата в размере 600 рублей.

Скидки

В аквапарк «Симеиз» в Ялте предусмотрена система бонусов для следующей категории лиц. Такие скидки положены:

Многодетным;

пенсионерам;

именинникам.

Для многодетных семей услуги в аквапарк обойдутся в полцены за целый день отдыха. Билет же для пенсионеров будет стоить 900 рублей, а именинники в день своего рождения могут купаться и отдыхать здесь бесплатно. Все билеты продаются в кассах аквапарка после предоставления кассиру подтверждающих документов.

Дополнительный сервис

Дополнительные услуги на территории развлекательного комплекса «Симеиз» оплачиваются отдельно. Так парковка машин класса VIP доступна только легковым автомобилям и будет стоить 200 рублей. Отдых посетителей в VIP- зоне аквапарка будет стоить 1 тысячу 500 рублей с каждого посетителя. Для хранения вещей здесь предусмотрены платные боксы. Одна ячейка обойдётся посетителю в двести рублей. Катание на крутых горках в аквапарке тоже оплачивается отдельно.

Аттракционы

Для посетителей развлекательного комплекса «Симеиз» разработаны восемь аттракционов разного типа. Сооружение «Большая дыра» представляет собой конструкцию из широкой трубы, которая имеет крутые повороты. Её длина составляет сто шестнадцать метров, а высота 9,5 метра. Спускаться по такой закрытой трубе можно взрослым и детям старше 8-и лет.

Аттракцион «Family Constrictor» представляет собой длинную трубу, изогнутую в виде спирали. Высота этой конструкции шестнадцать метров, а длина сто шестнадцать метров. Сооружение «Тобоган» представляет собой горку открытого типа с плавными изгибами. Спуск на этом аттракционе составляет семьдесят восемь метров, а его высота 8, 1 метра.

Конструкция «Серпантин» представляет собой широкую трубу, спиралевидного типа, с открытыми и закрытыми участками. Высота этого аттракциона составляет 15, 3 метра, а длина спуска сто пятьдесят четыре метра. Сооружение «Вираж»- это закрытая труба с открытым пространством в самом конце. Эта конструкция имеет высоту 11, 7 метров и длину сто семь метров.

Аттракцион «Цунами» могут посещать взрослые и дети старше четырнадцати лет. Это широкая горка с крутыми виражами и изгибами. Здесь можно спускаться парами на надувном круге. Высота этой конструкции тринадцать метров, а длина спуска девяносто пять метров.

Сооружение «Камикадзе» доступно взрослым и детям старше 16 лет. При спуске с пятидесяти метровой высоты здесь развивается предельно высокая скорость. Этот аттракцион не имеет поворотов, рассчитан на прямой и быстрый спуск с высоты 14, 6 метров. Конструкция «Мультиписта» представляет собой прямую горку небольшой высоты: всего восемь метров, а её длина составляет 48,85 метра. Этот аттракцион безопасен и пользуется большой популярностью для семейного отдыха.

Бассейны

На территории комплекса «Симеиз» расположены шесть бассейнов разного размера и глубины. Это каскадный бассейн, волновой, малый и большой, круглый и детский. В волновом водоёме дно постепенно углубляется, а волны искусственно имитируют шторм. Самым глубоким является большой бассейн, а самым мелким детский. Водоём круглого типа с одной стороны примыкает к барной стойке, поэтому отдыхающие могут пить напитки, не выходя из воды.

Питание

На территории аквапарка «Симеиз» оборудованы пункты питания для туристов и крымчан. Это такие заведения:

Кафе «Ван Гог»;

кафе «Казан-Мангал»;

бар «Пират»;

кафе «Акула»;

бар «AquaFood».

Здесь можно вкусно покушать, хорошо отдохнуть от жары, поесть мороженое и выпить коктейли.

Дополнительные услуги

За пределами аквапарка отдыхающих ждёт немало разнообразных развлечений в городе Ялта. Такой отдых подходит для любителей активного образа жизни. Они могут взять на прокат современные велосипеды, доски для серфинга, палки для скандинавской ходьбы. На территории же самого аквапарка, для туристов и крымчан, оборудованы площадки для игры в теннис, волейбол и дартс.

Пункт назначения аквапарк

Попасть в аквапарк «Симеиз» в Ялте можно разными способами: на личном автомобиле, такси или на автобусе. Этот развлекательный комплекс находится недалеко от Ялты, поэтому дорога сюда занимает не более 2-х часов.

Автобусы

Если ваш пункт назначения аквапарк «Симеиз» в Ялте, то сюда регулярно ходят автобусы по расписанию из разных городов Крыма. Из Ялты сюда можно доехать на рейсовом автобусе No107, который отправляется от остановки «Садовая» в девять утра и 13:00 дня. Этот же автобус отходит в установленное время из Симеиза и Алупки. Попасть сюда из Алушты тоже можно на автобусе. Сначала нужно добраться до Ялты, а затем пересесть на маршрут No 107. Таким же способом можно попасть в аквапарк из городов Симферополь и Севастополь.

Официальный сайт аквапарка в Ялте https://simeiz-aquapark.ru/