Преимущества покупки женских сарафанов оптом от производителя

Женский сарафан сейчас очень популярен у представительниц прекрасного пола, ведь он универсален, комфортен, имеется значительное стилистическое разнообразие этого вида одежды. Поэтому товар является ходовым, его быстро раскупают, а за счет этого увеличивается товарооборот магазинов, обеспечивается их высокая рентабельность.

Важное значение приобретает цена продукции, обеспечивающая значительные конкурентные преимущества имеющим возможность купить товар с хорошим качеством по более низкой стоимости. И здесь приоритет у многих покупателей получают женские сарафаны оптом от отечественного производителя, поскольку стоимость этой продукции очень приемлемая. Не приходится платить посредникам, производители предоставляют при значительных объемах оптовых партий дополнительные существенные бонусы.

При этом качество товара очень хорошее и превосходит аналогичное у сарафанов, произведенных в Турции и Китае. Наши фабрики дают возможность закупить товар из очень большого ассортиментного перечня:

сарафаны классические, «трапеции», «футляры» для офиса, приталенные с юбкой — «солнце», туники, с длинными бретелями, спортивные и многие другие;

самых различных колористических расцветок, которые можно подобрать для всевозможных случаев жизни;

изготовленные из трикотажа, льна, шифона, батиста, шелка, ситца, бязи и других материалов;

с различным принтом, типом выреза, силуэтом;

всех самых ходовых размеров.

В ассортименте отечественных производителей есть одежда на все сезоны, а еще очень важно, что сарафаны, сделанные в нашей стране, учитывают особенности фигуры наших женщин, а модельеры следят за изменением спроса на продукцию и оперативно вносят необходимые изменения в модельный ряд продукции.

Так что приобретение сарафанов оптом у производителя из России является экономически выгодным делом, поскольку редкая женщина сможет пройти мимо красивых и качественных образцов одежды наших фабрик, выставленных в магазине. Таким образом обеспечивается повышение товарооборота точки продажи и высокая рентабельность.

DStrend (https://spb.dstrend.ru) — российская компания, которая является производителем женской одежды. Под брендом DStrend выпускаются платья, блузки, водолазки, топы, брюки, юбки, жакеты, кардиганы, костюмы и другую одежду для представительниц прекрасного пола. Компания шьет одежду по своим лекалам, не копируя другие бренды. Все модели широкого размерного ряда, которые подчеркивают достоинства, скрывают недостатки женской фигуры.